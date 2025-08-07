Insólito accidente de tránsito en Chile: chocó, volcó, voló y está vivo de milagro

Un conductor se salvó de milagro tras protagonizar un accidente de tránsito en la comuna de Río Negro, en la provincia chilena de Osorno.

Un impactante accidente de tránsito ocurrido en la comuna de Río Negro, en la provincia de Osorno, Chile. El hecho se volvió viral en las últimas horas por el insólito siniestro vial y el milagroso desenlace. El hombre chocó violentamente su automóvil en una intersección, voló por los aires, dio varios tumbos y terminó completamente destruido. Sin embargo, salió caminando por sus propios medios y sin heridas de gravedad.

Así fue el accidente de tránsito en Chile Impactante Accidente En Chile El siniestro ocurrió durante la madrugada del miércoles, y todo quedó registrado por las cámaras de seguridad instaladas en la zona. En las imágenes se puede observar cómo el conductor, que circulaba a alta velocidad, no se detiene al llegar a la esquina y provoca que su auto salte, gire en el aire y finalmente vuelque.

Lo más llamativo del video, que ya circula en redes sociales y medios locales, es que apenas segundos después del vuelco, se ve al protagonista del accidente salir por su cuenta del coche completamente destruido, caminando por la calle como si nada hubiese ocurrido.