China no quiere mas sanciones de la Unión Europea y Reino Unido a Irán

China no está conforme con la posibilidad de que la Unión Europea y Reino Unido reanuden las sanciones contra Irán.

El Gobierno de China ha manifestado este viernes su disconformidad con la posibilidad de que la Unión Europea, junto con Reino Unido, acaben restaurando sanciones económicas contra Irán en medio del colapso casi total de relaciones, agravado por el conflicto armado de junio entre Israel y la república islámica.

Las tres potencias, el grupo conocido como E3, Alemania, Francia y Reino Unido, ya avisaron al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, que están dispuestos a activar el llamado 'snapback': un mecanismo para restablecer las sanciones estipulado en el, ahora mismo, prácticamente inactivo acuerdo nuclear de 2015 a menos que Irán retome las negociaciones.

Irán se ha opuesto a la imposición de este mecanismo al entender que el acuerdo ahora mismo es papel mojado porque sus socios europeos no respondieron a sus compromisos de asistencia una vez que el entonces flamante presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara en 2018 su salida unilateral del tratado.

Ahora mismo, existen conversaciones entre Irán y Europa, pero todavía más distantes tras el conflicto de junio con Israel, durante el que Teherán volvió a denunciar que Europa le había dado la espalda.

iraníes Irán manifestación.jpg China tiene en cuenta que Irán viene de ser atacado por Israel y Estados Unidos. Foto Efe EFE China deja sus puntos en claro El portavoz de Exteriores de China, Lin Jian, ha indicado este viernes que su país "siempre ha insistido en resolver la cuestión nuclear iraní de forma pacífica mediante medios políticos y diplomáticos", y, por lo tanto, "se opone a la activación del mecanismo de reinicio rápido de sanciones del Consejo de Seguridad".