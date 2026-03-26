Horror en Estados Unidos: viajó 8 kilómetros y mató al padre y a los abuelos de sus hijos

Detuvieron a una mujer de 30 años por el triple crimen de su expareja y sus exsuegros. La mujer volvió a su casa donde fue detenida.

La mujer se trasladó ocho kilómetros para asesinar a su ex pareja y suegros y luego volvió a su casa.

Una mujer de 30 años, madre de dos hijos, fue arrestada en las últimas horas en Illinois, Estados Unidos, acusada de asesinar a su ex pareja, y padre de sus hijos y a sus exsuegros. Según informaron medios locales, la mujer recorrió ocho kilómetros hasta la vivienda, mató al hombre en la entrada y luego a sus padres dentro de la casa y luego volvió a su hogar.

La Oficina del Sheriff del condado de Will informó mediante un comunicado que Jenna Strouble, de 30 años y residente de St. John, Indiana, fue detenida y enfrenta nueve cargos de asesinato.

De acuerdo al reporte oficial, las autoridades acudieron al domicilio tras recibir una alerta por un posible disturbio y, al llegar, encontraron los tres cuerpos. Las víctimas fueron identificadas como Jacob Lambert, de 32 años; Stacy Forde, de 54; y Patrick Forde, de 55. Lambert, con quien la mujer tenía dos hijos y una relación inestable, fue hallado sin vida dentro de su vehículo en la entrada de la casa, mientras que sus padres estaban en el interior de la vivienda.

Mujer asesinó a su ex pareja Estados Unidos (2) Jenna Strouble volvió a su casa en Indiana tras el hecho. X La detención de la mujer tras asesinar a su expareja y los abuelos de sus hijos Según la policía, la investigación permitió determinar que Strouble huyó hacia su domicilio en St. John tras el hecho, donde finalmente fue detenida. En el lugar, los agentes encontraron un arma que coincidiría con la utilizada en los homicidios.