Horror en Estados Unidos: dos hombres desataron un tiroteo en una mezquita y hay al menos 5 muertos

El hecho ocurrió este lunes por la tarde en San Diego, California, cuando dos hombres ingresó armado a una mezquita y comenzó a disparar contra las personas que se encontraban en el lugar. Según los primeros reportes, varias personas resultaron heridas y el atacante ya fue neutralizado.

Por el momento, se desconoce la identidad de los atacantes que ingresaron armados y cuáles fueron los motivos del ataque, que se dio en el Centro Islámico, la mezquita más grande del condado de San Diego. Aunque, según los primeros informes, se trataría de dos jovenes de 17 y 19 años.

En medio de un fuerte operativo policial, que incluyó el despliegue de equipos SWAT, se confirmó la muerte de ambos. Además, confirmaron la muerte de tres personas más, un guardia de seguridad y dos empleados, aunque aún no se precisó la gravedad de sus lesiones.

Incluso, en algunos de los videos que compartieron medios locales, se puede ver cómo debieron evacuarse instituciones cercanas a la mezquita, donde se puede ver a nenes pequeños tomados de las manos, escoltados por las autoridades.

El comunicado de la Policía de San Diego

Tras los momentos de tensión dentro de la mezquita, la Policía local emitió un comunicado en el que informó que la amenaza “ha sido neutralizada”. A su vez, confirmaron que ambos tiradores fueron abatidos.

Aumento de la seguridad en otros estados

A raíz del ataque, y mientras se investiga si el tirador actuó solo o contó con la ayuda de un cómplice, el Departamento de Policía de Nueva York anunció que desplegará más agentes en las mezquitas como medida preventiva tras el tiroteo ocurrido en San Diego.