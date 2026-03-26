Fuerte ataque de Ucrania en suelo de Rusia: decenas de drones en Moscú y Leningrado

Las defensas antiaéreas de Rusia han derribado en las últimas horas 24 drones que se dirigían a la capital rusa, según informó su alcalde, Serguéi Sobianin. Además, otros drones de Ucrania alcanzaron una zona industrial en Leningrado, revelaron los rusos. Sobianin precisó que los servicios de emergencia valoran los daños causados por los fragmentos de drones .

El ejército de Ucrania ha intensificado en las últimas semanas los ataques contra la urbe de 13 millones de habitantes, contra la que en algunas jornadas el número de drones abatidos supera el medio centenar .

Otro de los objetivos de los ataques enemigos es la segunda ciudad del país, San Petersburgo, y la adyacente región de Leningrado, donde los ucranianos lograron alcanzar en las últimas 48 horas una terminal portuaria y un polígono industrial.

Según la agencia Reuters, entre esos ataques y el apresamiento de petroleros en aguas internacionales Rusia ha perdido más del 40 % de su potencial de exportación de crudo.

Rusia realizó entre el 23 y 24 de marzo su mayor ataque con drones contra territorio enemigo desde el comienzo de la guerra con casi un millar de aparatos no tripulados.

Los ucranianos fabrican miles de drones. Foto: EFE Según Rusia, Ucrania lanzó decenas drones sobre instalaciones petroleras. Foto: Efe EFE

Drones de Ucranianos en la región de Leningrado

La región de Leningrado fue atacada esta noche por más de 20 drones ucranianos, que causaron daños en un polígono industrial, según informó este jueves el gobernador local, Alexandr Drozdenko. "Sobre la región de Leningrado fueron aniquilados más de 20 drones. El ataque fue repelido sobre el distrito de Kirish. Hay daños en el polígono industrial", escribió en su canal de MAX.

Según Drozdenko, no hubo víctimas a consecuencia del ataque. Mientras, el canal de Telegram Astra señaló que el objetivo del ataque fue la refinería KINEF, ubicada en Kirish.

Ucrania ataca instalaciones petroleras de Rusia

A su vez, el canal ucraniano Exilenova+ reportó explosiones en la localidad de Víborg, ubicada en la región de Leningrado, a orillas del golfo de Finlandia.

Se trata del segundo ataque en dos días contra esta región, donde la víspera fue dañada la terminal portuaria de Ust-Luga en el marco de un masivo ataque que incluyó 56 drones.

Ucrania ha intensificado sus ataques contra las terminales petroleras de Rusia en un intento de evitar que el Kremlin saque beneficios de los crecientes precios del crudo en el mercado internacional provocados por la guerra en Irán. Efe