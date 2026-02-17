En medio de las negociaciones, Alí Jameneí chicaneó a Donald Trump: "No han podido destruir..."

La pulseada entre Teherán y Washington sumó este martes un nuevo capítulo político. El líder supremo de Irán , Alí Jameneí , criticó la actitud de Estados Unidos en las negociaciones por el programa nuclear y sostuvo que el presidente Donald Trump no podrá "destruir a la República Islámica".

Jameneí planteó que Washington pretende fijar el destino de las conversaciones antes de que empiecen. Estados Unidos "dice: ‘Vamos a negociar sobre su energía nuclear y que el resultado de la negociación sea que ustedes no tengan esta energía’", afirmó durante un encuentro en Teherán con representantes de la provincia de Azerbaiyán Oriental. "Si realmente debe haber una negociación, porque no siempre hay lugar para ella, determinar de antemano el resultado de la negociación es un acto incorrecto y estúpido”, aseguró.

Irán y Estados Unidos mantuvieron este martes en Ginebra la segunda ronda de negociaciones nucleares, bajo mediación omaní y en un clima marcado por advertencias militares de la Casa Blanca. En paralelo, Washington reforzó su presencia naval en Oriente Medio y Teherán hizo gestos de respuesta con ejercicios en el estrecho de Ormuz.

Jameneí aludió a ese escenario y sostuvo que Trump, con amenazas y condicionamientos, busca “"dominar al pueblo iraní", pero remarcó que no logrará quebrar al sistema político iraní. "El presidente de Estados Unidos dijo que han pasado 47 años y aún no han podido destruir la República Islámica. Esta es una buena confesión. Yo digo: tú tampoco serás capaz de hacerlo", dijo .

En su discurso, Jameneí también apuntó a la narrativa militar de Trump y dejó una advertencia sobre vulnerabilidades en un eventual choque. La máxima autoridad iraní sostuvo que "el ejército más fuerte del mundo" puede sufrir un golpe que lo deje sin capacidad de reacción.

Estados Unidos movilizó dos portaaviones, uno ya se encuentra en el Golfo Pérsico, mientras que otro va en camino. No obstante, esto no parece asustar a Alí Jameneí.

La máxima autoridad política y religiosa iraní dijo que Trump repite que su ejército es el más fuerte del mundo, pero advirtió que "el ejército más fuerte del mundo puede, a veces, recibir un golpe tan fuerte que no pueda levantarse".

Y añadió: "Muy bien, un portaaviones es ciertamente una máquina peligrosa, pero más peligroso que el portaaviones es aquella arma que puede enviarlo al fondo del mar".

Las declaraciones llegaron mientras el canciller iraní, Abás Araqchí, encabezaba un encuentro indirecto con el equipo estadounidense en Ginebra, integrado por el enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno y asesor de Trump, con intercambio de mensajes a través de mediadores.

Se trata del segundo contacto desde la reanudación de las negociaciones del 6 de febrero en Mascate (Omán). Según coinciden distintas coberturas internacionales, las posiciones siguen muy alejadas: Teherán rechaza el "enriquecimiento cero" que exige Washington y busca limitar la negociación a lo nuclear, mientras Estados Unidos intenta ampliar el temario a otras capacidades estratégicas iraníes, como misiles y proyección regional.