La delegación de Ucrania llega a Ginebra para nuevas negociaciones con Estados Unidos y Rusia

La ciudad suiza será sede de una nueva ronda de contactos entre Kiev, Moscú y Washington bajo la premisa de alcanzar una paz "digna".

La delegación de Ucrania, que mantendrá a partir del martes contactos trilaterales en Ginebra con Rusia y Estados Unidos para poner fin a la guerra, llegó a la ciudad suiza este lunes. Según informó el negociador ucraniano Rustem Umérov en su cuenta de Telegram, los representantes de Volodímir Zelenski están "listos para trabajar".

"Mañana comenzaremos otra ronda de negociaciones en el formato trilateral. La agenda ha sido acordada", agregó. "Estamos deseando un trabajo constructivo y encuentros sustantivos sobre seguridad y temas humanitarios para avanzar hacia una paz sostenible y digna", destacó Umérov.

Las dos rondas anteriores de contactos trilaterales tuvieron lugar en los Emiratos Árabes Unidos este año.

Qué se disputan entre Rusia y Ucrania El principal escollo para un acuerdo en esas dos rondas fue el reparto de la región oriental de Donetsk, controlada por Rusia en más de un 75%.

Moscú reclama que Ucrania le entreguen el territorio de la región que aún controla para poner fin a la guerra, pero Kiev rechaza esta demanda.