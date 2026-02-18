Histórico: Portugal le devuelve a México un tesoro de Mesoamérica

Portugal devolvió a México tres objetos arqueológicos prehispánicos el 12 de febrero de 2026 en Lisboa , en una entrega formal a la Embajada de México que, según las autoridades, habilita la repatriación por valija diplomática. Se trata de un gesto que ambas partes encuadraron como cooperación cultural y como un avance en la lucha contra el tráfico ilícito de bienes.

La restitución marcó un precedente: es la primera vez que el país europeo restituye bienes culturales a México. Desde la representación mexicana destacaron el valor del hecho como un hito de colaboración internacional para proteger el patrimonio y recuperar piezas que salieron del circuito arqueológico.

El conjunto devuelto reúne tres expresiones de antiguas culturas de Mesoamérica. Por un lado, una figura femenina de cerámica del occidente de México; además, un jarrón polícromo maya del período Clásico; y, por último, una urna funeraria zapoteca de los Valles Centrales de Oaxaca que representa a Cocijo, deidad asociada a la lluvia, el rayo y el trueno.

Parte del patrimonio que devolvió Portugal es un jarrón maya y una urna zapoteca con la imagen de Cocijo, deidad de la lluvia.

La pieza más llamativa es una figura femenina de 43 centímetros, realizada entre el 300 y el 600 d. C. Pertenece al estilo Tala-Tonalá, dentro de la tradición de las Tumbas de Tiro, que se desarrolló en el actual Jalisco. La escultura aparece sentada de rodillas, con el torso desnudo, falda y un tocado cónico; también presenta marcas incisas en los hombros y un trabajo fino de arcilla y superficies pulidas, señales de una técnica cerámica sofisticada.

Especialistas vinculan este tipo de representaciones con rituales asociados a la fertilidad, la maternidad y la veneración de antepasados. En términos simples, eran objetos que podían acompañar ceremonias y también formar parte de ofrendas funerarias. La tradición de las Tumbas de Tiro, conocida por tumbas subterráneas con pozo y cámara, suele incluir esculturas de cerámica que muestran escenas y personajes de la vida cotidiana, desde músicos hasta animales, y aportan claves sobre creencias y roles sociales en el occidente mesoamericano .

De acuerdo con lo informado, esa figura había sido anunciada para una subasta en 2024, hasta que intervinieron las autoridades portuguesas. Luego fue investigada por la Fiscalía de Lisboa y recuperada con colaboración de la Policía Judicial de Portugal, antes de ser incorporada al proceso de restitución del patrimonio.

El segundo objeto es un jarrón polícromo maya del período Clásico (600-900 d. C.), finamente pintado, con escenas de figuras de élite y textos jeroglíficos. Se lo ubica, de manera probable, en el sureste de México, en una región que podría abarcar áreas de Chiapas, Tabasco o la península de Yucatán. Estas vasijas solían usarse en consumos rituales de cacao, una bebida con peso social y ceremonial en ese mundo, y sus inscripciones muchas veces registran dedicatorias sobre el dueño y el contenido.

Aunque la procedencia arqueológica exacta sigue bajo estudio, especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) confirmaron su autenticidad mediante análisis de estilo e imágenes. Antes de la entrega, el jarrón fue incautado por el Ministerio Público de la provincia portuguesa de Guimarães, y desde allí se dispuso su traslado para la restitución del patrimonio.

La tercera pieza es una urna funeraria zapoteca de los Valles Centrales de Oaxaca, datada entre 600 y 1200 d. C., que representa a Cocijo. Estas urnas se colocaban en tumbas y templos, especialmente en torno a Monte Albán, y funcionaban no solo como recipientes sino también como figuras sagradas ligadas a lo divino y al linaje ancestral. La devolución, remarcaron desde México, refuerza la cooperación internacional para recuperar patrimonio y cortar el circuito del comercio ilegal de bienes culturales.