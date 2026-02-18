El motivo por el que tuvo que regresar el Hércules de las Fuerzas Armadas que viajaba a Dinamarca

El hércules TC-66 de la Fuerza Aérea Argentina despegó desde El Palomar con una misión concreta: volar rumbo a Dinamarca para retirar repuestos y elementos logísticos vinculados a la flota de cazas F-16 que la Argentina adquirió a fines de 2025. Sin embargo, a mitad de trayecto el plan cambió por completo: la aeronave reportó un desperfecto técnico, se declaró en emergencia y pegó la vuelta hacia la Argentina.

El vuelo había iniciado a las 8.02 desde la base de la I Brigada Aérea. Tras cruzar Uruguay y avanzar sobre el Atlántico, el hércules siguió el corredor habitual bordeando el sur de Brasil. La idea era completar una escala en Natal antes de continuar hacia Europa. El giro se produjo cuando el avión ya se encontraba frente a la latitud del estado de Paraná, prácticamente frente a Curitiba, con varias horas de vuelo encima.

El problema que impidió continuar surgió en el aire y obligó a cambiar el perfil de vuelo. El hércules realizó un descenso marcado: pasó de volar a 21.000 pies a hacerlo a 14.000 pies en pocos minutos. Después de estabilizar, mantuvo el regreso a una velocidad aproximada de 230 knots (unos 420 km/h), con el foco puesto en volver lo más rápido posible a un punto donde ya hubiera soporte técnico disponible.

La falla que se mencionó de manera extraoficial fue una pérdida de fluidos hidráulicos, un inconveniente delicado porque endurece los comandos y complica la operación del avión. Con ese cuadro, la decisión se inclinó por retornar a la Argentina en lugar de bajar en territorio brasileño y esperar asistencia de mantenimiento. En términos prácticos, El Palomar ofrecía una ventaja inmediata: un equipo de mecánicos ya estaba listo para recibir al hércules y empezar la revisión apenas tocara pista.

El aterrizaje se concretó pasadas las 14.00: a las 14.34, el hércules TC-66 llegó a El Palomar. Una foto tomada al arribo mostró el motor 1 detenido y “en bandera”, una posición que reduce al mínimo la resistencia aerodinámica para mejorar el control y la sustentación en una situación anormal de vuelo .

Aviones Hercules Fuerza Aerea (5).JPG Imagen ilustrativa. El hércules TC-66 declaró una emergencia en vuelo, descendió de altitud y regresó a El Palomar, donde lo esperaba un equipo para revisarlo. ALF PONCE / MDZ

El incidente también dejó a la vista un dato operativo importante: las Fuerzas Armadas cuentan con dos unidades hércules en servicio, incluida la aeronave que sufrió el desperfecto. En ese marco, cada salida cuenta, porque el C-130 cumple funciones que no se reemplazan fácil: transporte táctico de carga, traslado de personal, apoyo a operaciones y respuesta ante emergencias.

El hércules está diseñado para carga y tropas. Tiene rampa trasera, configuración para bultos voluminosos y capacidad para transportar hasta 92 soldados o 64 paracaidistas. En tareas logísticas puede cargar alrededor de 20.000 kilogramos y está pensado para operar en condiciones exigentes, con autonomía para recorridos superiores a 3.000 kilómetros, algo clave en misiones de largo alcance.

En el caso del TC-66, identificado como “Polo Sur”, su perfil operativo está fuertemente ligado a campañas antárticas y vuelos a la base Marambio. También participó en misiones de rescate y traslados humanitarios, como repatriaciones durante la pandemia y la operación “Regreso Seguro”, que implicó el retorno de ciudadanos argentinos desde Israel tras el cierre de fronteras.

Por estas horas, el hércules quedó en El Palomar para mantenimiento. La prioridad es determinar el origen del problema, reparar el sistema afectado y definir cuándo se reprograma la misión hacia Dinamarca.