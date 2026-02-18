Pacífico abrió la Liga Argentina de Vóley con un triunfo

El debut en casa para el plantel femenino de Club General San Martín en la Liga Argentina Femenina de Vóley 2026 fue una jornada inolvidable para el público que colmó las gradas del estadio Pacífico .

Las dirigidas por Mauricio Sánchez dominaron de principio a fin a Nieva Vóley (Jujuy) y se quedaron con el triunfo por 3 sets a 0 (25-22, 25-17 y 26-24) en el partido inaugural del torneo, respaldadas por una actuación colectiva sólida y decidida.

Macarena Torres , máxima anotadora del encuentro con 14 puntos , fue clave para sostener el ritmo ofensivo del equipo local, que además contó con aportes importantes de Camila Sánchez y Guadalupe Torres para imponer su juego desde el inicio.

El primer parcial estuvo marcado por la tensión típica del debut, con el local peleando cada punto ante una Nieva Vóley que no se dejó intimidar. Sin embargo, con el correr del juego, las dueñas de casa lograron controlar mejor sus ataques y establecer una ventaja clara.

En el segundo set, el dominio fue más evidente: con una defensa firme y transiciones ofensivas precisas, General San Martín empezó a mostrar su mejor versión, consiguiendo un parcial cómodo. Ya en el tercer tramo, las jugadoras sostuvieron su energía y cerraron la victoria con carácter y determinación, logrando una ventaja significativa.

La victoria no solo representa un arranque ideal en el torneo, sino también un envión anímico para las locales de cara a los próximos desafíos, con el objetivo firme de avanzar en la competencia y luchar por uno de los ascensos a la Liga Argentina Femenina.





La Liga Nacional Femenina de Vóley, que se disputa entre el 17 y el 28 de febrero en Mendoza, reúne 16 clubes de todo el país y ofrece la oportunidad de ascender al máximo nivel nacional del vóley femenino.

Con este primer triunfo, General San Martín se pone en marcha con confianza y posibilidades de pelear arriba en su grupo, mientras que el torneo recién comienza y promete emociones intensas para los equipos y la afición que sigue cada jornada en el estadio Pacífico.



Hoy desde las 20hs continuará la competencia para los equipos de nuestra provincia; Municipalidad de San Martín (cancha 1), frente a Universitario de Córdoba; y Club Mendoza de Regatas (cancha 2), contra San José de Entre Ríos. Ambos partidos podrán verse en directo por la señal de YouTube del club organizador.