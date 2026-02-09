Portugal: ganó el socialismo por amplia diferencia en las elecciones presidenciales

El socialista António José Seguro se impuso con amplitud en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Portugal , celebradas este domingo, y será en el próximo jefe de Estado.

Con cerca de siete de cada diez votos, su victoria ratificó del rumbo político actual frente a la alternativa de ruptura que representaba su rival, el dirigente de ultraderecha André Ventura .

Aunque la presidencia portuguesa es un cargo con atribuciones limitadas y un perfil mayormente institucional, el resultado electoral tuvo una fuerte carga política. La eventual llegada de Ventura al Palacio de Belém habría significado un giro inédito en el sistema político del país, con un presidente dispuesto a ampliar al máximo los márgenes de intervención de un rol tradicionalmente moderador.

El desempeño de Ventura en la primera vuelta —cuando alcanzó el 23,52% de los votos— actuó como un factor de movilización para amplios sectores del electorado. Tanto votantes de izquierda como del centroderecha confluyeron en la segunda vuelta detrás de Seguro, en un intento por frenar el avance del partido Chega y su discurso antisistema.

Consciente de ese escenario, Seguro encaró la campaña con una estrategia de bajo perfil ideológico. Alejado de la primera línea política durante la última década, evitó identificarse explícitamente con el socialismo y se presentó como un candidato “suprapartidario”, enfocado en el consenso y la estabilidad institucional. Esa posición le permitió captar apoyos más allá de su espacio de origen, especialmente entre votantes moderados que quedaron sin representación propia en el balotaje.

El socialismo se impuso por amplio margen

El escrutinio confirmó esa amplitud. A falta de los últimos recuentos, Seguro superó el 66% de los sufragios, frente a menos del 34% obtenido por Ventura, con una diferencia cercana al millón y medio de votos. La jornada electoral, además, estuvo atravesada por condiciones climáticas adversas debido al temporal Marta, que afectó la participación en varias regiones del país.

Ventura reconoció la derrota pocas horas después del cierre de los comicios. Sin embargo, su apuesta presidencial excedía el resultado inmediato: la campaña funcionó también como una plataforma para consolidar su liderazgo dentro de la derecha portuguesa y proyectarse de cara a las elecciones generales previstas para 2029.

El triunfo de Seguro fue particularmente contundente en distritos clave como Lisboa y Oporto y le permitió reunir más de 3,4 millones de votos, la cifra más alta registrada por un candidato presidencial en la historia democrática del país.

Con este resultado, Portugal inicia una nueva etapa política con el sexto presidente desde el restablecimiento de la democracia, tras la caída de la dictadura salazarista en 1974.