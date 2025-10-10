Presenta:

El Nobel de la Paz no fue para Donald Trump y los organizadores evitan la polémica

El Comité Noruego que dio el Nobel de la Paz dice estar ajeno a "campañas" como la de Donald Trump para recibir dicho galardón.

Donald Trump no recibió el Nobel de la Paz. Foto Efe

El Comité Noruego, responsable de conceder el premio Nobel de la Paz, ha evitado polemizar este viernes por los reiterados llamamientos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para recibir el galardón y ha señalado que, a lo largo de su historia, suele ver "todo tipo de campañas y de atención mediática" a la que permanecen ajenos.

"Este comité se sienta en una sala llena de retratos de todos los laureados, una sala que está llena de valentía y de integridad. Basamos nuestra decisión sólo en el trabajo y la voluntad de Alfred Nobel", ha explicado el presidente del comité, Jorgen Watne Frydnes, en rueda de prensa en Oslo.

Lo ha hecho poco después de anunciar la concesión del premio Nobel de la Paz 2025 a la opositora venezolana María Corina Machado, por su "incansable esfuerzo" para promover los derechos y libertades en Venezuela y favorecer una transición "justa y pacífica" de "la dictadura a la democracia".

En lugar de Donald Trump, recibió el premio María Corina Machado, líder de la oposición en Venezuela. Foto: Efe

Donald Trump, el "pacificador"

Donald Trump, que se ha descrito como un "pacificador" global, ha reivindicado en estos últimos meses su papel en la resolución de conflictos y ha llegado incluso a asegurar que no recibir el Nobel de la Paz sería un "insulto". Dpa

