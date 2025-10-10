La líder opositora de Venezuela María Corina Machado obtuvo el Premio Nobel de la Paz 2025

La Academia concedió el Premio Nobel de la Paz 2025 a Maria Corina Machado. El Comité Nobel noruego, con sede en Oslo, destacó su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia".

"Durante el último año, Machado se ha visto obligada a vivir escondida. A pesar de las graves amenazas contra su vida, ha permanecido en el país, una decisión que ha inspirado a millones de personas. Cuando los autoritarios se hacen con el poder, es fundamental reconocer a los valientes defensores de la libertad que se levantan y resisten", subrayó el Comité.

El jurado ha erigido a Machado en "líder de las fuerzas democráticas en Venezuela", al tiempo que la ve como "una figura de unidad en una oposición política que antes estaba dividida". En este sentido, ha destacado también que no pudo presentarse a las elecciones presidenciales de 2024 por estar inhabilitada.

"En un momento en el que la democracia está amenazada", el Comité ha señalado directamente al "régimen" de Nicolás Maduro acusándolo de no respetar los resultados de dichas elecciones, en las que terminó presentándose como principal candidato opositor Edmundo González Urrutia, ahora exiliado en España.