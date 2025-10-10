Las reacciones por la entrega del Premio Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado

La líder opositora venezolana María Corina Machado expresó su agradecimiento tras ser galardonada con el Nobel de la Paz 2025 , reconocimiento que calificó como un "logro" para todo el pueblo venezolano.

En una conversación telefónica con el director del Instituto Nobel noruego, Kristian Berg Harpviken, Machado manifestó que, aunque ella era la persona galardonada, el premio era un reconocimiento al esfuerzo colectivo de toda la sociedad venezolana. "Este es un logro para toda la sociedad, yo sólo soy una persona, no lo merezco", afirmó Machado con emoción.

También destacó que el galardón representa "el mayor reconocimiento a nuestro pueblo", enfatizando que el compromiso por la democracia en Venezuela no es un esfuerzo individual, sino una causa colectiva que involucra a todos los ciudadanos del país.

Cuando Harpviken la contactó antes de hacer el anuncio oficial, Machado , visiblemente sorprendida, exclamó varias veces: "Oh, Dios mío!" y comentó, entre lágrimas, que no encontraba palabras para describir la magnitud de la noticia. "Me siento honrada, abrumada y muy agradecida en nombre del pueblo de Venezuela", expresó.

Uno de las primeras instituciones en felicitar a Machado fue el Comité Nobel noruego, que destacó la "incansable labor" de la líder opositora al régimen de Nicolás Maduro en la promoción de los derechos democráticos en Venezuela y su constante lucha por lograr una transición pacífica de la dictadura a la democracia. Sin embargo, la líder opositora se mostró cauta, subrayando que aún queda mucho trabajo por hacer.

Luego, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos felicitó a Machado y aseguró que el reconocimiento "refleja las claras aspiraciones del pueblo de Venezuela a unas elecciones libres y justas, a los derechos civiles y al respeto del Estado de derecho".

Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, también celebró el nombramiento de Machado, a través de un tweet. “Felicitaciones, María Corina Machado, por recibir el Premio Nobel de la Paz. Este premio no solo honra a tu coraje y convicción, sino también a cada voz que se niega a ser silenciada. En Venezuela y alrededor del mundo. Envía un poderoso mensaje. El espíritu de la libertad no puede ser encarcelado”, sostuvo von der Leyen.

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, por su parte, manifestó sentirse orgullosa por el premio que recibió Machado y dijo: “Tu lucha incansable por la libertad y la democracia en Venezuela ha tocado e inspirado a millones de corazones alrededor del mundo”.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, celebró: “¡Qué alegría más grande! Venezuela tendrá pronto una presidenta, y es Nobel de la Paz”.

Los exmandatarios venezolanos también aprovecharon la ocasión para felicitar a la líder. Este fue el caso del expresidente interino de Venezuela, Juan Guiadó, quien compartió una publicación en X asegurando que Machado “representa la firmeza, la coherencia y la esperanza de un pueblo que no se rinde”. Además, señaló que “su valentía ante la represión y su compromiso con la democracia la hacen merecedora del premio”.

La reacción de los presidentes

El presidente argentino Javier Milei se sumó a la ola de felicitaciones a María Corina Machado destacando su "enorme lucha por la defensa valiente de la libertad y de la democracia". "Gracias por la inspiración con la que iluminas al mundo peleando contra la narcodictadura de Venezuela", dijo contundente.

javier milei

Noticia en desarrollo...