Nobel de la Paz: Edmundo González aplaude el premio a María Corina Machado

María Corina Machado ganó el premio Nobel de la Paz y Edmundo González festeja el "merecidísimo reconocimiento" a la opositora de Nicolás Maduro en Venezuela.

El dirigente opositor venezolano Edmundo González ha felicitado a su compañera María Corina Machado por el premio Nobel de la Paz, un "merecidísimo reconocimiento" que tiene en cuenta "la larga lucha de una mujer y de todo un pueblo por nuestra libertad y democracia".

González, candidato de la oposición en las elecciones presidenciales de 2024 y exiliado en España, ha compartido en sus redes sociales un vídeo en el que aparece hablando con Machado, que se confiesa "en shock" por la noticia que ha anunciado este viernes el Comité Noruego.

"¡La primera Nobel de Venezuela!", ha enfatizado González, que confía en que "Venezuela será libre".

El Nobel de la Paz al "incansable esfuerzo" El jurado ha reconocido a Machado por su "incansable esfuerzo" para promover los derechos y libertades en Venezuela y favorecer una transición "justa y pacífica" de "la dictadura a la democracia" y ha cargado contra el Gobierno de Nicolás Maduro, acusándolo de no respetar los resultados de las elecciones de 2024.