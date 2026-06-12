Donald Trump estalló contra Irán y acusó maniobras en las negociaciones de paz
El presidente estadounidense rechazó la versión difundida por Teherán sobre el acuerdo de paz y sostuvo que los términos filtrados por Irán no coinciden con lo pactado.
El presidente estadounidense rechazó la versión difundida por Teherán sobre el acuerdo de paz y sostuvo que los términos filtrados por Irán no coinciden con lo pactado.
La estabilidad geopolítica en Medio Oriente volvió a entrar en una fase crítica tras un fin de semana de inesperada escalada militar. En las últimas horas, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, endureció de forma drástica su discurso contra el régimen de Teherán, asegurando que el país persa "ha sido derrotado por completo" pero advirtiendo que las represalias de Washington serán letales ante la falta de respuestas diplomáticas.
Pese a eso, en las últimas horas la tregua entró nuevamente en vigencia y se avanza en un posible acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó este viernes a Irán de no negociar de buena fe y de filtrar términos del acuerdo de paz que no tienen "nada que ver" con lo conciliado por escrito.
"Los términos que Irán filtró a las 'noticias falsas' no tienen nada que ver con los términos acordados por escrito. Lo que dijeron, incluida su declaración débil y patética sobre la existencia de un acuerdo, no guarda relación alguna con la verdad", escribió Trump en su red Truth Social.
Irán asegura que la parte principal del texto del "memorando de entendimiento" con Estados Unidos se encuentra desde ayer "casi finalizada", aunque cuestiones como la nuclear o el levantamiento de sanciones se negociarán en otro acuerdo futuro, por lo que no se trataría de un acuerdo final.
El medio oficial IRNA aseguró este viernes que el texto que ayer el portavoz de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, dijo que estaba "casi finalizado" no es el que especulan los medios, sino que se basa en los 14 puntos que impone Teherán y es solo "un memorando de entendimiento", pues seguirían negociando el "acuerdo final".
"En cuanto al texto, sus partes principales están casi finalizadas", dijo ayer Bagaei, poco después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara que acababan de alcanzar "un gran acuerdo para resolver el conflicto con Irán" y que quedaba "la formalización de los documentos, lo cual debería completarse en los próximos días".
En ese sentido, IRNA enfatizó que Irán sigue firme en sus líneas rojas. De ese modo, lo firmado ahora por Estados Unidos e Irán no incluiría acuerdos en materia nuclear ni tampoco el levantamiento de sanciones estadounidenses sobre Irán, sino que esos dos temas se incorporarían a una nueva negociación que comenzaría en el plazo de 60 días.
También se incluiría en esa negociación la compensación a Irán por los daños causados en la guerra.
El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, se disparó casi un 7 % en la apertura de este viernes después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara haber conseguido un "gran" pacto con Irán, aunque Teherán dice que todavía no hay "conclusión final".
En los primeros diez minutos de operaciones, el indicador crecía un 6,67 %, o 8.281,48 puntos, hasta los 8.281,48 enteros. El Kospi subió un 0,43 % en la sesión previa.
El vocero del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán Esmail Baghaei sostuvo que los informes y las afirmaciones en cuanto a un posible acuerdo continúan siendo una especulación ya que "aun no se ha concretado nada".
En la llamada telefónica en directo que mantuvo con el canal de noticias de la televisión estatal Tasnim, el funcionario estableció que Irán no ha arribado a una conclusión definitiva hasta el momento respecto al acuerdo, y que si bien la mayor parte del documento ya se encuentra en las etapas finales, Estados Unidos estaba haciendo "exigencias excesivas" y añadiendo "nuevas peticiones".
A su vez, negó la posibilidad de que Irán fuera a "ceder ante la presión", ante lo que señaló que el país no se "apartaría de sus líneas rojas".
Por otro lado, Baghaei destacó la actuación de Qatar como mediador entre ambos países en guerra, así como entre Irán y Pakistán.
También culpó a Estados Unidos de la situación actual en el estrecho de Ormuz, afirmando que sus acciones lo han hecho "menos seguro".
El presidente Donald Trump aseguró este jueves haber alcanzado un "gran acuerdo" de paz con Irán, pendiente de formalizarse, y que tal vez se firme este fin de semana en Europa, en un acto en el posiblemente no esté presente el mandatario.
EFE
De acuerdo con la agencia Xinhua, Irán no ha aprobado ningún borrador de un memorando de entendimiento preliminar con Estados Unidos para poner fin a la guerra, informó el jueves la agencia de noticias semioficial Fars, citando una fuente cercana al equipo negociador iraní.
El presidente Donald Trump anunció la cancelación de los ataques programados para este jueves por la noche a distintos puntos clave de la República Islámica de Irán debido a avances en las conversaciones de paz, cuyos puntos finales han sido aprobados, apenas horas después de amenazar con bombardear "con gran dureza" al régimen iraní.
"Dado que las conversaciones con la República Islámica de Irán se han llevado al más alto nivel de la dirigencia iraní y han sido aprobadas, yo, como Presidente de los Estados Unidos de América, he cancelado los ataques y bombardeos programados contra Irán esta noche", afirmó el mandatario estadounidense en un comunicado a través de su cuenta de Truth Social.
La agencia de noticias semioficial iraní Tasnim advirtió: “Hasta que Irán anuncie oficialmente cualquier posible entendimiento, las declaraciones de Trump sobre este asunto deben interpretarse en el contexto de sus afirmaciones anteriores”, reportó por su parte la cadena NBC News.
En tanto, una delegación de Qatar regresó esta mañana de Teherán a Doha tras mantener conversaciones con funcionarios iraníes, en coordinación con Estados Unidos, según una fuente conocedora de la situación, reportó la cadena CNN.
Según la fuente, las conversaciones se prolongaron hasta la madrugada de hoy.
Las fuerzas del Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informaron que los ataques ejecutados contra Irán fueron centrados en capacidades de vigilancia, sistemas de comunicación y emplazamientos de defensa aérea.
De acuerdo con un comunicado del Centcom, la operación incluyó el uso de municiones de precisión lanzadas por unidades del Cuerpo de Marines, la Fuerza Aérea y la Armada, dirigidas contra infraestructuras consideradas estratégicas dentro del sistema de defensa iraní.
Los objetivos atacados estaban vinculados a capacidades de monitoreo y coordinación militar que podrían suponer "una amenaza para las fuerzas estadounidenses desplegadas en la región y para la navegación comercial en aguas cercanas", detalla la misma fuente.
El mando militar no ofreció detalles sobre daños materiales o posibles víctimas, pero subrayó que las acciones se concentraron en neutralizar sistemas específicos de defensa aérea y comunicaciones.
Los bombardeos fueron lanzados horas después de que el presidente, Donald Trump, adelantara que atacaría Irán hoy mismo debido a que a su criterio se habían tardado en negociar un posible acuerdo.
El mandatario declaró a Fox News que durante los ataques se comunicó directamente con altos mandos militares de Irán, quienes le habrían pedido que abortara los ataques.
Estados Unidos negó este miércoles que el estrecho de Ormuz esté cerrado, como aseguró Irán poco después de que Washington iniciara una nueva oleada de ataques en el mayor pico de tensión desde que se firmara el alto el fuego el 8 de abril.
"Esta noche, los buques comerciales continúan transitando hacia el interior y el exterior del estrecho de Ormuz", aseguró el Comando Central de EE.UU. (Centcom) en un breve comunicado.
El Ejército de Irán había advertido de que dispararía contra todo tipo de embarcaciones si trataban de cruzar el estrecho, por lo que declaró cerrado este punto clave para el comercio global de crudo.
Incluso la Guardia Revolucionaria publicó un mensaje, recogido por Tasnim, en el que aseguró haber disparado contra dos barcos que intentaron cruzar Ormuz.
"Fuentes mediáticas iraníes afirman que Irán ha atacado un buque de guerra estadounidense en el estrecho de Ormuz. FALSO.", publicó Centcom en su red social de X.
Varias explosiones se registraron en la madrugada de este jueves en distintos puntos de Irán después de que Estados Unidos anunciara nuevos ataques contra la República Islámica, según reportaron medios locales.
La agencia iraní Mehr informó de que se activaron las defensas antiaéreas en Teherán, la capital del país, mientras que la agencia Fars, también local, reportó explosiones en ciudades del sur como Sirik y la isla de Qeshm, entre otras.
Estas informaciones llegaron después de que el Ejército estadounidense anunciara una nueva oleada de ataques contra "múltiples objetivos" en Irán a modo de "respuesta a agresiones" del país persa, según el Comando Central de Estados Unidos (Centcom).
Apenas momentos antes del anuncio, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, avisó en las instalaciones del Centcom que "atacarían con fuerza esta noche" a la República Islámica, a la que Washington acusa de haber atacado a un helicóptero estadounidense con dos soldados, quienes sobrevivieron.
El Ejército de Irán anunció el cierre del estrecho de Ormuz "por completo" a todo tipo de embarcaciones, contra las cuales advirtió que disparará si tratan de cruzar este disputado punto, clave para el comercio global de crudo.
El anuncio llega después de una nueva oleada de ataques lanzados por Estados Unidos contra varios puntos de Irán como represalia al ataque iraní contra un helicóptero estadounidense el pasado lunes.
"El estrecho de Ormuz ha sido cerrado por completo a todo tipo de embarcaciones, incluyendo barcos comerciales", expresó el Cuartel General Central Jatam al Anbiya en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.
El comando del Ejército iraní agregó que cualquier barco que busque cruzar el estrecho se convertirá en "un objetivo". De hecho, la Guardia Revolucionaria publicó un mensaje, también recogido por Tasnim, donde aseguró haber disparado contra dos barcos que intentaron atravesar Ormuz.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que su país ha estado transportando petróleo por el golfo Pérsico a través del estrecho de Ormuz sin conocimiento de Irán y pese al bloqueo, lo que, según afirmó, ha contribuido a contener la inflación.
"Lo puedo contar ahora. Hemos estado sacando millones de barriles de petróleo. Nadie lo sabe. ¿Sabes quién no lo sabe? Irán, hasta ahora mismo", declaró a la prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca.
El mandatario detalló que, recientemente, Estados Unidos logró que 22 barcos atravesaran el estrecho "tarde en la noche y sin luces", ya que, según dijo, Irán no dispone de radares para detectarlos porque han sido destruidos durante la guerra.
Aseguró que este flujo de crudo ha permitido que el precio del petróleo se sitúe en 85 dólares por barril y evitado que supere los 200 dólares.
Trump hizo estas declaraciones al ser preguntado por la inflación, que se disparó en Estados Unidos en mayo hasta el 4,2% interanual, impulsada por el encarecimiento de la energía en el contexto del conflicto con Irán, iniciado en enero tras la ofensiva estadounidense e israelí.
El presidente afirmó que, una vez finalice la guerra, "la inflación caerá como una piedra".
No obstante, anunció que este miércoles Estados Unidos volverá a atacar "con dureza" a Irán, tras la ronda de bombardeos del martes en represalia por el derribo de un helicóptero estadounidense en el estrecho de Ormuz, lo que pone en riesgo las conversaciones de paz.
EFE
Tras los ataques de la madrugada de este miércoles, el presidente Donald Trump afirmó que los Estados Unidos atacará hoy nuevamente "con dureza" a Irán. La advertencia del mandatario republicano llegó después de los bombardeos en represalia por el derribo del helicóptero AH-64 por parte del régimen iraní.
La escalada militar entre Irán y Estados Unidos sumó este miércoles un nuevo episodio luego de que la Guardia Revolucionaria Islámica anunciara el lanzamiento de drones y misiles de largo alcance contra instalaciones militares que albergan personal estadounidense en Kuwait, Bahréin y Jordania.
La ofensiva ocurrió después de los ataques ordenados por Washington sobre territorio iraní a raíz del derribo de un helicóptero en el estrecho de Ormuz.
Como era de esperarse, la creciente tensión en una de las regiones productoras de hidrocarburos más importantes del planeta impactó de inmediato en las pizarras financieras de los commodities:
Petróleo Brent: La referencia internacional cotiza al alza y se mantiene expectante en 92 dólares por barril, con proyecciones analíticas que anticipan que podría romper la barrera de los 100 dólares si se confirman los ataques a la infraestructura energética iraní.
Petróleo WTI: El crudo de referencia en Estados Unidos sigue una tendencia similar, consolidándose en los 89 dólares por barril con una marcada tendencia alcista.
A través de su red social, Truth Social, el mandatario estadounidense lanzó un fuerte descargo tras los recientes ataques perpetrados por Irán, acusando al gobierno de ese país de haber dejado pasar la oportunidad de un acuerdo de paz beneficioso.
“Irán es todo palabrería y nada de hechos. ¡El matón de Oriente Medio está MUERTO! Han tardado demasiado en negociar un acuerdo que les habría venido de perlas, ¡ahora tendrán que pagar el precio!”, sentenció Trump.
Pocos minutos después de su publicación, el presidente norteamericano brindó una entrevista exclusiva a la cadena Fox News, donde subió la apuesta y le puso un marco concreto a la respuesta militar de la Casa Blanca. Trump afirmó que “está a punto” de ordenar nuevos ataques selectivos contra objetivos estratégicos en Irán, apuntando específicamente a puentes y centrales energéticas clave del país islámico.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, amenazó la tarde del lunes con responder "con contundencia" a Irán si la República Islámica "comete el error" de atacar territorio israelí de nuevo, en su primer mensaje público tras el fuego cruzado con el país persa.
En un comunicado por vídeo, Netanyahu aseguró que, en este momento, el fuego está "contenido", alegando que la respuesta de Israel a los misiles iraníes de la noche del domingo disuadió a Teherán de volver a atacar.
"En las últimas 24 horas, Irán e Hezbolá han intentado imponernos una nueva ecuación. Y esta ecuación es intolerable e inaceptable para mí", añadió Netanyahu, en referencia a la amenaza iraní de que un ataque de Israel a Beirut como el que se produjo la tarde del domingo acarrearía una respuesta militar.
"Pensaban que dispararían desde territorio libanés e iraní contra Israel, y que no actuaríamos. Eso no ha sucedido, y tampoco sucederá. ¡No mientras yo esté al mando!", garantizó el primer ministro israelí, al día siguiente de que las fuerzas iraníes interrumpieran por primera vez el alto el fuego alcanzado el pasado mes de abril.
EFE
SI bien hasta el momento no se han reportado víctimas fatales, de acuerdo con la Organización Nacional de Emergencias Médicas los recientes ataques de Israel contra Irán dejaron al menos 15 heridos.
El comunicado de la organización publicado por la agencia de noticias oficial del régimen iraní no aclaró si las personas heridas son militares o civiles.
En un sorpresivo cambio de rumbo de la estrategia de defensa de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), el gabinete de seguridad liderado por Benjamín Netanyahu determinó suspender las incursiones aéreas y los ataques selectivos contra objetivos estratégicos en Irán.
La escalada militar que sacudió a Oriente Medio durante las últimas horas ya muestra sus primeros y severos efectos en los despachos diplomáticos. En una conferencia de prensa brindada este lunes, el portavoz de la cancillería iraní, Esmaeil Baghaei, describió el panorama actual de las conversaciones como sumamente frágil y complejo.
Baghaei argumentó que los intercambios de fuego registrados durante la noche entre Irán e Israel solo servirán para empeorar un proceso de negociación que ya calificó como “caótico”. El funcionario ratificó que, si bien existen canales abiertos para el intercambio de mensajes con la administración de Donald Trump, las deliberaciones se desarrollan en un contexto marcado por la sospecha mutua.
La diplomacia de la Casa Blanca se trasladó a los canales digitales con un tono de máxima urgencia. Donald Trump utilizó su red social oficial, Truth Social, para fijar una postura inflexible ante la alarmante escalada de violencia militar en la región.
"Israel e Irán deben dejar de 'dispararse' inmediatamente", reclamó el jefe de Estado norteamericano en un escueto pero contundente mensaje, buscando forzar un alto el fuego ante el peligro inminente de una guerra regional abierta.
La publicación de Trump expone el fracaso de las gestiones reservadas que su administración llevó adelante durante la madrugada. Fuentes oficiales confirmaron que el mandatario estadounidense había protestado y presionado directamente a Benjamín Netanyahu para que contuviera la respuesta militar de la Fuerza Aérea israelí, una advertencia que el primer ministro de Israel decidió omitir por completo al ordenar los ataques en el oeste y centro de Irán.
Con el ataque israelí ya consumado en el corazón de Irán, la situación en Oriente Medio se ha vuelto a descontrolar por completo. Las autoridades iraníes ya advirtieron que cualquier réplica a su territorio será contestada con una fuerza "aún más aplastante", lo que eleva el riesgo de un conflicto regional de consecuencias impredecibles.
Los tres focos de alerta para las próximas horas:
La respuesta de Irán: Se espera una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad Nacional en Teherán para determinar la magnitud de la contraofensiva.
El precio del petróleo: Los mercados internacionales ya reaccionaron con nerviosismo, registrando un salto inmediato de más del 2% en los contratos del crudo Brent.
El rol de la Casa Blanca: Trump evalúa si endurece el bloqueo naval total contra los puertos iraníes o si fuerza un congelamiento absoluto de los canales diplomáticos tras el fracaso de su intervención directa.
El estallido bélico ocurre en un momento de altísima frustración diplomática para la Casa Blanca. Según confirmaron fuentes oficiales en los Estados Unidos, Donald Trump mantuvo una llamada telefónica de máxima urgencia con el primer ministro Benjamin Netanyahu minutos antes del ataque.
Durante la conversación, el mandatario estadounidense le exigió explícitamente al líder israelí que se abstuviera de tomar represalias contra Irán para salvaguardar un histórico acuerdo de paz que Washington venía cocinando con Teherán en los últimos días. Sin embargo, la mesa de negociación quedó virtualmente destruida cuando las aeronaves de las FDI recibieron la luz verde para iniciar los bombardeos.
Donald Trump se muestra implacable con Irán. Foto Efe
“I call the shots” (Yo tomo las decisiones), había advertido Trump en las horas previas a los medios de comunicación en un intento de demostrar autoridad sobre la política exterior de la región. Pese al optimismo del Gobierno norteamericano, que aseguraba estar en "el cuarto cuarto" para cerrar un pacto de neutralidad nuclear con Irán, la realidad en el terreno desbordó cualquier contención diplomática.