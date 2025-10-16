Donald Trump afirmó que se reunirá con Vladimir Putin en Hungría para poner fin a la guerra con Ucrania

Luego de mantener una llamada telefónica, el presidente Trump describió su conversación con Putin como "muy productiva".

El presidente Donald Trump anunció este jueves que mantendrá una reunión con el presidente ruso Vladimir Putin en la ciudad de Budapest, Hungría, para realizar una segunda cumbre en persona con el fin de terminar la guerra en Ucrania. La declaración se dio después de una llamada telefónica entre ambos mandatarios.

Qué dijo Donald Trump sobre la llamada con Putin El presidente estadounidense sostuvo que acordó con Putin que celebrarán una próxima reunión de asesores de alto nivel la semana que viene, si bien todavía no se ha definido dónde tendrá lugar. La delegación de los Estados Unidos estará encabezada por el secretario de Estado, Marco Rubio. Luego de este encuentro, habrá una cumbre entre los mandatarios de ambos países.

"El presidente Putin y yo nos reuniremos entonces en un lugar acordado, Budapest, Hungría, para ver si podemos poner fin a esta 'ignominiosa' guerra entre Rusia y Ucrania", afirmó Trump.

Luego de este encuentro, habrá una cumbre entre los mandatarios de ambos países.

"El presidente Putin y yo nos reuniremos entonces en un lugar acordado, Budapest, Hungría, para ver si podemos poner fin a esta 'ignominiosa' guerra entre Rusia y Ucrania", afirmó Trump.

La llamada telefónica con su par ruso ocurrió un día antes de que Trump se reuna con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en la Casa Blanca. Trump señaló que su llamada con Putin fue "muy productiva" y que creía que "se logró un gran progreso con la conversación telefónica de hoy".

Luego de dos meses de la cumbre Trump-Putin en Alaska, el mandatario estadounidense ha endurecido su postura y expresado en reiteradas ocasiones su decepción hacia la actitud de Putin ya que no hubo ningún avance hacia la paz y los ataques de ambas partes continuaron.