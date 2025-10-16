Donald Trump y Vladimir Putin hablan por teléfono en la previa de la visita de Volodimir Zelenski a la Casa Blanca

El presidente de los Estados Unidos Donald Trump mantiene una conversación telefónica con el presidente ruso Vladimir Putin este jueves previo a la reunión del mandatario estadounidense con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski. La cumbre tendrá lugar en la Casa Blanca , de acuerdo con una fuente del medio Axios.

"Justo ahora tiene lugar una conversación entre los presidentes de Rusia y Estados Unidos", informó Pável Zarubin, el periodista más cercano al jefe del Kremlin, en su canal de Telegram, que cita al portavoz presidencial, Dmitri Peskov.

Por su parte, Donald Trump escribió en su red Truth Social que él dará el parte de lo hablado en su conversación con Putin cuando esta finalice: "La conversación está en curso, es larga, y yo informaré de su contenido, como también lo hará el presidente Putin, cuando concluya"

Trump y Putin tuvieron a Ucrania como centro de sus conversaciones telefónicas. Foto: El Periódico

Esta llamada tiene lugar en el marco de las recientes declaraciones de de Donald Trump, en las que sugirió que debía hablar con su par ruso sobre el probable suministro a Ucrania de los misiles estadounidenses de largo alcance Tomahawk, los cuales permitirían herir de gravedad a Moscú.

Por otro lado, el presidente Putin advirtió este jueves que el suministro de esas armas a Kiev supondría un "nuevo nivel de escalada" en el conflicto.

Luego de dos meses de la cumbre Trump-Putin en Alaska, el mandatario estadounidense ha endurecido su postura y expresado en reiteradas ocasiones su decepción hacia la actitud de Putin.

putin trump La cumbre entre Trump y Putin en Alaska en agosto de este año.

"Todo lo que queremos de Putin es esto: deje de matar ucranianos y rusos, ya que está matando a muchos rusos", dijo Trump, poniendo nuevamente en duda la fortaleza de la maquinaria de guerra rusa.

La reunión entre Zelenski y Trump en la Casa Blanca será este viernes

Con el fin de solicitar más apoyo militar, Zelenski tendrá una reunión con Trump en la sede del gobierno norteamericano. En simultáneo, tanto Kiev como Moscú intensificaron sus ataques masivos a los sistemas energéticos mientras los miembros de la OTAN intentan responder a los aviones rusos que violaron sus espacios aéreos.

Noticia en desarrollo