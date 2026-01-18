Decretan estado de catástrofe en Chile por los incendios en el sur del país

El presidente de Chile , Gabriel Boric, decretó durante la madrugada el estado de catástrofe en las regiones de Ñuble y Biobio, debido a los incendios que azotan a gran parte del sur del vecino país.

La medida fue tomada luego de que se confirmaran 19 focos activos, 12 de ellos en esas zonas de la nación trasandina. "Ante los graves incendios en curso he decidido declarar estado de catástrofe en las regiones de Ñuble y Bio Bio. Todos los recursos están disponibles", comunicó el jefe de Estado en su cuenta de X.

Así, ya se han evacuado más de 20 mil personas por los incendios forestales. Hasta el momento, no se han registrado víctimas fatales.

Sector Puente 1 a la Salida de Concepción Fuerza a toda la gente de la zona de Bio Bio y Ñuble, en especial a mi conce querido, ante este infierno que se está viviendo allá. #IncendiosForestales #Incendio pic.twitter.com/mozbQbzRem

“La zona de Penco y todo el sector de Lirquén es la más crítica y donde se han realizado más evacuaciones. Calculamos que unas 20 mil personas fueron evacuadas”, expresó al respecto Alicia Cebrián, directora del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).

De acuerdo con lo informado por las autoridades a cargo, los incendios forestales denominados “Cerro La Colonia”, “Quicano”, “Buen Retiro”, “Trinitarias” y “Rancho Chico” presentan un comportamiento extremo.

Por ello, explicaron que esta condición se caracteriza por una "rápida propagación del fuego, alta intensidad en el frente de avance y una elevada longitud de las llamas". Asimismo, se registra simultaneidad de focos, lo que representa una amenaza inminente para la población, viviendas e infraestructura crítica.

Respecto de las condiciones meteorológicas, se indicó que se esperan altas temperaturas, las cuales se mantendrán durante la noche en torno a los 20°C. En tanto, la velocidad del viento alcanzaría los 18 km/h, con rachas que podrían llegar hasta los 29 km/h. Además, no se prevé recuperación de la humedad de los combustibles ni durante la noche ni en la madrugada, por lo que las condiciones de sequedad persistirán por más de 24 horas.