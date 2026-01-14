Crecen las alertas por un posible conflicto entre Irán y Estados Unidos
La represión en Irán y los recientes anuncios de Estados Unidos, junto a declaraciones de Donald Trump, elevan la tensión geopolítica y generan alarma internacional.
Tras varios días de protestas masivas en Irán y la fuerte represión hacia los manifestantes por parte de las autoridades, crecen las especulaciones sobre posibles conflictos entre las fuerzas iraníes y Estados Unidos, luego de varias amenazas cruzadas, junto a los dichos de Donald Trump en las últimas horas.