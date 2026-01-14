Crecen las alertas por un posible conflicto entre Irán y Estados Unidos

Live Blog Post

Donald Trump: "Nos han dicho que las matanzas se han detenido"

En una conferencia de prensa brindada desde el Salón Oval de la Casa Blanca, el presidente estadounidense aseguró: “Nos han dicho que las matanzas en Irán están cesando, ya se han detenido”.

Además, habló sobre la posibilidad de que se realicen ejecuciones públicas con los detenidos tras las manifestaciones y comentó: “No hay ningún plan de ejecución. Lo averiguaremos”.