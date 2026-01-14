Presenta:
Protestas en Irán
Crecen las alertas por un posible conflicto entre Irán y Estados Unidos

La represión en Irán y los recientes anuncios de Estados Unidos, junto a declaraciones de Donald Trump, elevan la tensión geopolítica y generan alarma internacional.

Donald Trump: "Nos han dicho que las matanzas se han detenido"

En una conferencia de prensa brindada desde el Salón Oval de la Casa Blanca, el presidente estadounidense aseguró: “Nos han dicho que las matanzas en Irán están cesando, ya se han detenido”.

Además, habló sobre la posibilidad de que se realicen ejecuciones públicas con los detenidos tras las manifestaciones y comentó: “No hay ningún plan de ejecución. Lo averiguaremos”.

Los comentarios de Donald Trump sobre los detenidos en Irán
Juicios rápidos y el primer condenado a muerte

En unas protestas que ya acumulan, al menos 2000 muertos y 16.000 personas detenidas. Distintas organizaciones denuncian que los detenidos no tienen acceso a un abogado ni a un juicio justo.

Entre estos se encuentra, Erfan Soltani, de 26 años, fue arrestado el sábado después de la represión de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes. Quién fue acusado de “hacer la guerra contra Dios” y ahora podría llegar a ser ejecutado.

Estados Unidos suspendió el visado de 75 países, entre ellos Irán

Estados Unidos anunció una suspensión indefinida del procesamiento de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, medida que entrará en vigor el 21 de enero de 2025.

La medida fue argumentada, ya que buscaría impedir el ingreso de extranjeros que potencialmente dependan de asistencia estatal.

Evacuan parcialmente la base aérea de Estados Unidos más grande en Medio Oriente por temor a represalias de Irán

Este miércoles, el Gobierno de Catar confirmó que la base aérea de Estados Unidos en Medio Oriente, ubicada en Doha, fue evacuada, en una medida que se tomó “en el marco de las tensiones que están teniendo lugar en la región”.

La Oficina Internacional de Medios de Comunicación de Catar expresó: “Tales medidas se están tomando en el marco de las tensiones que están teniendo lugar en la región”.

