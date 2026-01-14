"Están matándolos a todos": el desgarrador testimonio de un influencer en su huida de Irán

Las protestas que comenzaron en la ciudad de Teherán para luego expandirse por todo Irán a finales de 2025 y que continúan activas en enero de este año ya acumulan más de 2.400 muertos oficiales, 16.000 personas detenidas y miles de heridos.

Debido al bloqueo de internet que ordenó el gobierno, obtener información sobre la República Islámica se vuelve cada vez más dificultoso.

No obstante, algunas de las personas que logran salir del país solo pueden describir la situación como "un infierno". Es el caso del influencer iraní Merajo, quien registró su llegada a Turquía luego de escapar de la crisis en su lugar de origen, y compartió el video en su cuenta de Instagram.

Las protestas masivas en Irán sufren de represión constante por parte del régimen y ya hay más de 2000 muertos.

Al arribar a Turquía, Merajo contó a sus seguidores que no estaba en las mejores condiciones luego del viaje, e inmediatamente se deshizo en lágrimas al narrar el horror que se vive actualmente dentro de Irán. "Están matándolos a todos, están matando a los hijos de la gente en las calles", sollozó el iraní al comenzar a detallar lo que había visto.

"Sólo la ayuda del exterior importa" exclamó como única solución a la desesperación de los iraníes, para luego pedir por la intervención del presidente Donald Trump.

"Ellos están derribando despiadadamente cualquier cosa, están haciendo lo que quieren" relató entre lágrimas, y agregó: "Mi vuelo fue cancelado. Todos los vuelos internacionales desde Teherán fueron cancelados. Apenas me subí a un vuelo iraní. Realmente no me siento bien. Ustedes no entienden lo que pasa en Irán".

Al referirse nuevamente a que la ayuda internacional es la única esperanza que les queda, hizo un pedido a Trump entre sollozos: "Toda la esperanza de los niños está en usted".

Al cerrar el video, habló de su experiencia en el país durante las protestas masivas, y afirmó haber visto "el infierno en Irán en los pasados días". Sin embargo, la desesperación se apoderó del iraní cuando se preguntaba sobre cómo conseguir ayuda: "No creo que esto vaya a pasar, no sé quien puede ayudarnos".

"Están ahogando a las personas en sangre, están disparando directamente al pecho de las personas, matando sin piedad", cerró Merajo.

Las protestas en las calles de Irán

El detonante de los disturbios fue el malestar de los comerciantes del bazar de Teherán cuando se derrumbó la moneda nacional. La pérdida acelerada del valor del rial iraní y la inflación empujaron a los primeros reclamos, que rápidamente se transformaron en protestas callejeras masivas.