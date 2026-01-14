El "índice de pizzas" vuelve a encender alertas ante un posible ataque de Estados Unidos a Irán

En un contexto de tensión creciente en Medio Oriente , distintas señales operativas y políticas activaron especulaciones sobre una posible acción inminente de Estados Unidos contra Irán . Entre esos indicios reaparece el denominado índice de pizzas, una referencia informal que suele circular cuando se observan movimientos atípicos asociados a decisiones de alto nivel del gobierno estadounidense.

La mención surge mientras se encadenan hechos relevantes: protestas masivas dentro de Irán, una fuerte represión de las autoridades y amenazas directas entre Teherán y Washington , reforzadas por declaraciones recientes de Donald Trump.

Uno de los datos más contundentes es que el espacio aéreo de Irán se encuentra completamente vacío. Tras comenzar a despejarse el tráfico, las autoridades aeronáuticas iraníes emitieron un NOTAM (Notice to Airmen) mediante el cual cerraron el espacio aéreo a todas las aeronaves, con excepción de vuelos internacionales que cuenten con permisos previos.

Estos movimientos, sumados al cierre del espacio aéreo, son leídos por analistas y observadores como señales de preparación o prevención ante un posible conflicto.

El llamado Pizza Index se basa en un patrón observado a lo largo del tiempo que busca anticipar movimientos estratégicos del gobierno de Estados Unidos. La lógica es simple: cuando aumenta la actividad interna en organismos clave, como en el Pentágono, también se incrementan los pedidos de comida, especialmente de pizza, como reflejo de jornadas extensas y trabajo ininterrumpido.

Las pizzerías con más demanda cercanas al Pentágono X (@pizzintwatch)

Este comportamiento puede rastrearse incluso mediante fuentes abiertas de información, como Google Maps, que permiten analizar la concurrencia en locales gastronómicos ubicados en zonas próximas a la Casa Blanca o al Pentágono. Incluso a través de una cuenta de X llamada Pentagon Pizza Watch (Observador de pizzas del Pentágono), una cuenta dedicada especialmente a analizar la concurrencia de estos locales cerca del edificio del Departamento de Defensa de Estados Unidos.

Uno de los antecedentes históricos que sostiene esta teoría se remonta a la Guerra Fría. En ese período, se registró un aumento llamativo en las entregas de pizza tanto a la Agencia Central de Inteligencia como al Departamento de Estado. Fueron, incluso, agentes de inteligencia soviéticos quienes acuñaron el término Pizzint, abreviatura de Pizza Intelligence, para describir el seguimiento de estos picos inusuales en los pedidos, interpretados como indicadores indirectos de actividad gubernamental relevante.