A lo Titanic: sobrevivió flotando 17 horas en Brasil agarrado a la puerta de una heladera
El impactante rescate ocurrió en Brasil, donde un pescador logró sobrevivir 17 horas en el mar agarrado a la puerta de una heladera, tras un naufragio.
Un milagroso hecho ocurrió en Brasil, en São Francisco do Sul, después de que la Policía Militar de Santa Catarina rescatara a un hombre de 37 años que naufragó 17 horas en el mar agarrado a la puerta de una heladera. El pescador viajaba en un barco junto a su padre, que se hundió el lunes por la tarde, y logró ser rescatado el martes por la mañana.
En el video que difundió la Policía Militar de Santa Catarina se puede observar a Rodrigo Valmoci Bento abrazado a la puerta de la heladera, después de pasar toda la noche a la deriva. El hombre fue visto por un helicóptero, a 4 kilómetros de la costa, que lo socorrió y luego lo trasladó al Hospital Nossa Senhora das Graças, de São Francisco do Sul.
La noche del hombre en el mar y el hallazgo del barco
Según explicó Rodrigo Bento, el accidente se produjo durante la noche del lunes, donde se cree que las fuertes tormentas fueron las culpables de que la embarcación, en la que viajaba junto a su padre, naufragará. Tras el hallazgo de este hombre, la Policía comenzó una desesperada búsqueda de su padre, que viajaba junto a él y que fue hallado en Ilha dos Tamboretes y Enseada.
Luego de una extensa búsqueda, las autoridades confirmaron el deceso de su padre, Valmoci Vicente Bento, de 54 años, después de que los Bomberos hallaran el cuerpo sin vida del hombre a unos 400 metros de la embarcación, durante la tarde del martes.