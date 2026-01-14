A lo Titanic: sobrevivió flotando 17 horas en Brasil agarrado a la puerta de una heladera

El impactante rescate ocurrió en Brasil, donde un pescador logró sobrevivir 17 horas en el mar agarrado a la puerta de una heladera, tras un naufragio.

El rescate ocurrió en el sur de Brasil, después de que la embarcación del hombre naufragará el lunes por la noche.

Un milagroso hecho ocurrió en Brasil, en São Francisco do Sul, después de que la Policía Militar de Santa Catarina rescatara a un hombre de 37 años que naufragó 17 horas en el mar agarrado a la puerta de una heladera. El pescador viajaba en un barco junto a su padre, que se hundió el lunes por la tarde, y logró ser rescatado el martes por la mañana.

En el video que difundió la Policía Militar de Santa Catarina se puede observar a Rodrigo Valmoci Bento abrazado a la puerta de la heladera, después de pasar toda la noche a la deriva. El hombre fue visto por un helicóptero, a 4 kilómetros de la costa, que lo socorrió y luego lo trasladó al Hospital Nossa Senhora das Graças, de São Francisco do Sul.

La noche del hombre en el mar y el hallazgo del barco Según explicó Rodrigo Bento, el accidente se produjo durante la noche del lunes, donde se cree que las fuertes tormentas fueron las culpables de que la embarcación, en la que viajaba junto a su padre, naufragará. Tras el hallazgo de este hombre, la Policía comenzó una desesperada búsqueda de su padre, que viajaba junto a él y que fue hallado en Ilha dos Tamboretes y Enseada.