Tensión por Groenlandia: Europa envía tropas tras el desacuerdo entre Estados Unidos y Dinamarca
El encuentro en Washington concluyó con la creación de un grupo de trabajo, mientras países europeos anuncian el envío inmediato de tropas al Ártico.
La reunión celebrada este miércoles en Washington entre Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia finalizó sin consenso sobre el futuro de la isla. Las partes acordaron formar un grupo de trabajo para tratar discrepancias fundamentales, en un contexto marcado por el refuerzo militar de distintos países de Europa en el Ártico y la tensión diplomática con la Casa Blanca.
Representantes de Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia mantuvieron este miércoles un encuentro en la Casa Blanca que concluyó sin un acuerdo político sobre la situación del territorio ártico. En este encuentro entre el vicepresidente estadounidense JD Vance, el secretario de Estado Marco Rubio, el ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca Lars Løkke Rasmussen y la ministra de Exteriores de Groenlandia Vivian Motzfeldt.
Según trascendió, la reunión duró unos 50 minutos, donde las autoridades danesas confirmaron que las posiciones siguen enfrentadas, principalmente por la postura del presidente estadounidense Donald Trump, quien mantiene su intención de anexar el territorio de Groenlandia.
Rasmussen informó en una rueda de prensa posterior que se acordó la creación de un grupo de trabajo de alto nivel con el objetivo de “explorar si es posible encontrar un camino común a seguir”.
La ayuda europea en Groenlandia
En paralelo a la reunión diplomática, el Ministerio de Defensa de Dinamarca anunció un refuerzo inmediato de su presencia militar en Groenlandia ante el aumento de las tensiones en el Ártico. La medida incluye el incremento de maniobras militares junto a aliados de la OTAN.
Dinamarca ya ha desplegado un comando avanzado en Nuuk, con el objetivo de preparar la llegada de más efectivos, aeronaves y buques. A esta iniciativa se sumaron Suecia, Noruega y Alemania, que han confirmado el envío de tropas. Además, Francia también se uniría a este refuerzo de tropas en Groenlandia.
El primer ministro sueco Ulf Kristersson anunció la llegada de oficiales de las Fuerzas Armadas para colaborar en la preparación del ejercicio denominado "Operation Arctic Endurance" (Operación resistencia en el Ártico). Por su parte, el ministro de Defensa de Noruega, Tore O. Sandvik, señaló que su país enviará dos militares para evaluar nuevas fórmulas de cooperación aliada en la región.