"Elegiríamos a Dinamarca": Groenlandia se planta contra Trump y se alinea con la OTAN

El primer ministro groenlandés rechazó cualquier cambio de soberanía impuesto y reafirmó su pertenencia al Reino de Dinamarca ante la presión de EE.UU.

En un momento de creciente fricción geopolítica en el Atlántico Norte, el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, dejó en claro que la isla no contempla ningún cambio de soberanía impuesto desde el exterior. Durante una conferencia de prensa junto a la jefa de gobierno danesa, Mette Frederiksen, Nielsen afirmó que la sociedad groenlandesa no aceptará presiones ni decisiones tomadas por la fuerza.

Las declaraciones llegaron en la antesala de una reunión clave en la Casa Blanca, donde los ministros de Exteriores de Groenlandia y Dinamarca mantendrán conversaciones con funcionarios de alto rango del gobierno estadounidense, entre ellos el vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado Marco Rubio.

Groenlandia afirma su soberanía ante las amenazas de Estados Unidos El encuentro se produce en un contexto marcado por el renovado interés estratégico de Washington en la isla ártica, una pieza codiciada por su ubicación y sus recursos. "Si tuviéramos que elegir entre Estados Unidos y Dinamarca ahora mismo, elegiríamos Dinamarca. Elegiríamos la OTAN. Elegiríamos el Reino de Dinamarca. Elegiríamos la UE", disparó el primer ministro groenlandés.

Frederiksen reforzó esa posición al calificar como inadmisible cualquier intento de alterar fronteras internacionales o adquirir territorios ajenos mediante coerción. Sin mencionar directamente a Estados Unidos, la primera ministra danesa subrayó que el orden internacional se apoya en reglas claras y en el respeto a la autodeterminación de los pueblos, un principio que, dijo, no admite excepciones.

Groenlandia refuerza su alianza con Dinamarca Primer ministro de Groenlandia En Nuuk, la capital de Groenlandia, en medio de un invierno cubierto de nieve y silencio, muchos residentes expresaron su respaldo a seguir formando parte del Reino de Dinamarca y reclamaron una pausa en las discusiones sobre una independencia, al menos hasta que se disipen las tensiones externas. La prioridad, sostienen, es no quedar atrapados en una disputa entre potencias.