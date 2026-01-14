Grave amenaza de Donald Trump a autoridades de Groenlandia: "Va a ser un problema"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advierte al primer ministro de Groenlandia de que su postura "va a ser un gran problema".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha rechazado las declaraciones del primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, después de que reiterara que la isla quiere seguir bajo soberanía de Dinamarca, y ha afirmado que esa postura "va a ser un gran problema para él", en medio de las exigencias de Washington para anexionar este territorio.

"No sé quién es ni sé nada sobre él, pero eso va a ser un gran problema para él", ha dicho Trump, quien ha subrayado que "no está de acuerdo" con Nielsen, quien el martes aseguró que en caso de tener que tomar una decisión sobre el futuro del territorio, prefiere "la Groenlandia de ahora", que "es danesa y no estadounidense".

Así, Nielsen destacó en una rueda de prensa con la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, que Groenlandia quiere seguir dentro de "Dinamarca, la Unión Europea (UE) y la OTAN".

"Este no es el momento de divisiones y discusiones, es el momento de permanecer unidos y seguir construyendo en base a la comunidad que ya tenemos", esgrimió.

Jens-Frederik Nielsen efe Jens-Frederik Nielsen defiende la potestad de Dinamarca sobre Groenlandia. Foto Efe EFE Donald Trump y sus amenazas "inaceptables" El primer ministro de Groenlandia lamentó además las "inaceptables" amenazas de Donald Trump contra la isla y reconoció que se trata de "una crisis geopolítica".