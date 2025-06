Claves para que el periodismo sobreviva a la crisis en la época de los influencers

2. Un futuro desigual para los medios de comunicación profesionales

Mientras algunas cabeceras, como 'The New York Times' o el 'Financial Times', prosperan gracias a sus modelos de suscripción entre gente que pide noticias y está dispuesta a pagar por ellas, el panorama de crisis es mucho más incierto para el periodismo local o popular. "Hay muchas dudas sobre el futuro de estos formatos, más difíciles de financiar", advirtió.