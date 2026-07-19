Argentina y España, dos "enemigos íntimos" que disputan una final de Mundial inédita

El último partido que jugaron las selecciones masculinas de fútbol de Argentina y España lo ganaron los europeos. La única vez que se cruzaron en un partido oficial vencieron los sudamericanos. Están igualados en victorias (seis para cada uno) y dos veces han empatado.

Ambos equipos protagonizan este domingo una final inédita en la historia de los Mundiales, no solo porque nunca se han enfrentando en esta instancia, sino porque es la primera vez que el campeón de la Copa América contra el campeón de la Eurocopa definen la Copa del Mundo.

Además, Argentina llegó a este torneo siendo la número uno del ranking FIFA y España, la dos. Nunca desde que se creó este listado, en 1992, los equipos nacionales que lideran la clasificación se habían enfrentado en una final de un Mundial.

A españoles y argentinos los une una historia y una cultura compartida. Por ejemplo, la migración masiva de estos europeos al país sudamericano a fines del siglo XIX e inicios del siglo XX queda patente en que haya tres jugadores apellidados Martínez en la Albiceleste, secundados por un Álvarez, un Fernández, un González y un López, entre otros.

El fútbol es una parte central de esta relación. Incluso jugadores nacidos en una orilla han jugado para el equipo nacional de la otra, además del rol protagónico de estrellas argentinas en la liga de fútbol española, cuyo caso más excepcional es el de Lionel Messi.

Pero el historial mundialista entre ambos no es muy extenso: solo un partido oficial en el que Argentina venció 2 a 1 a España el 13 de julio de 1966 en la zona de grupos de la Copa del Mundo de Inglaterra.

El primer partido entre ambos también se lo quedaron los sudamericanos. Fue en diciembre de 1952, se jugó en Madrid y terminó 1 a 0.

La última vez que se encontraron en un estadio fue el 27 de marzo de 2018, también en la capital española, en un amistoso previo a la Copa del Mundo de 2018 de Rusia, con un resultado muy poco amistoso: España 6 - Argentina 1.

El domingo, debido a su historia compartida, más que rivales serán "enemigos íntimos", como se titulaba aquel disco que lanzaron en 1998 un argentino y un español: Fito Páez y Joaquín Sabina.

Ambos jugarán, además, la segunda final donde los 22 jugadores y las dos hinchadas hablan el idioma de Cervantes. Para el otro antecedente hay que remontarse nada menos que a la final de 1930, que fue protagonizada por argentinos y uruguayos.

Un siglo de éxitos

Las dos selecciones pueden jactarse de sus logros en el siglo XXI.

España consiguió su primer Mundial en Sudáfrica, gracias a esa camada de jugadores superlativos como Andrés Iniesta, Xavi Hernández, Iker Casillas y Sergio Ramos.

Esa selección tuvo una seguidilla de éxitos única en las últimas décadas: dos Eurocopas (2008 y 2012) y, en el medio, una Copa del Mundo (2010).

Como si fuera un espejo ubicado en el otro lado del Atlántico, la Argentina de Lionel Scaloni alzó dos Copas Américas seguidas (2021 y 2024) y un Mundial en el medio (2022).

A esta final en EE.UU., Argentina llega como vigente campeona mundial (Qatar) y actual campeona de América. España, por su parte, es la campeona europea, gracias a su triunfo sobre Inglaterra hace dos años en Alemania.

De hecho, está pendiente entre ambas selecciones la Finalissima, el torneo que enfrenta a las campeonas de América y Europa, que se iba a jugar a comienzos de este año. No obstante, entre la falta de acuerdos entre las federaciones y la guerra en Medio Oriente nunca se jugó.

Si España gana, será la cuarta selección en la historia que ostentará simultáneamente los títulos de campeona del mundo y campeona de Europa.

Pero si triunfa Argentina, alcanzará un club aún más selecto: será la tercera selección en ganar dos mundiales seguidos tras Italia (1934 y 1938) y Brasil (1958 y 1962).

Central Press/Hulton Archive/Getty Images Argentina celebrando su victoria 2-1 contra España por el Grupo B durante la Copa del Mundo de Inglaterra de 1966, su único enfrentamiento mundialista.

Tras su contundente victoria sobre Francia por 2 a 0 en las semifinales de este Mundial, la Roja alcanzó los 37 encuentros consecutivos sin perder. Su última derrota fue ante Colombia en marzo de 2024 por la mínima diferencia.

Curiosamente, con ese triunfo España superó el invicto que alcanzó la selección de Scaloni entre 2019 y 2022, que estuvo sin perder por 36 partidos, hasta que cayó por 2 a 1 frente a Arabia Saudita en su partido inaugural del Mundial de Qatar.

La última derrota Argentina antes de viajar a la actual Copa del Mundo fue contra Ecuador que tuvo lugar en septiembre de 2025, en la última fecha de las eliminatorias mundialistas.

Ídolo y discípulo, maestro y alumno

Un dato que hace aún más interesante el partido del domingo es que el "10" argentino pudo haber sido el "10" español.

Lionel Messi jugó casi toda su carrera en España, concretamente en el Fútbol Club Barcelona, que además de convertirlo en su máximo ídolo le pagó el tratamiento médico para su crecimiento físico que ningún equipo había querido pagar en su país natal.

De hecho, la AFA (Asociación de Fútbol Argentino) se enteró de su existencia gracias a un video que el padre de Messi hizo con las jugadas de su hijo y, para evitar que el futuro ídolo terminara disputando un Mundial con la camiseta roja.

La AFA organizó a contrarreloj un amistoso sub 20 frente a Paraguay el 29 de junio en 2004, donde se vio por primera vez a Lionel con la camiseta albiceleste.

Otro dato curioso es que el gran heredero del dorsal con la 10 en el Barcelona, tras la partida de Messi, fue la estrella actual de la selección española, Lamine Yamal, con quien el astro argentino se enfrentará por primera vez.

En las últimas horas, previo a la final, ha vuelto a circular la foto de 2007 en la que un Messi de 20 años sostiene a un bebé Lamine Yamal en el vestidor del Camp Nou para un calendario de beneficencia, porque a la realidad le gusta en ocasiones jugar con los trucos de la ficción.

Yamal, quien está jugando su primer Mundial, nunca se ha enfrentado a la Albiceleste, pero Messi puede jactarse de un pleno frente a España (tres partidos, tres victorias, en los amistosos de 2006, 2009 y 2010) habiéndole convertido dos goles. Cabe decir que el capitán argentino no jugó en la abultada derrota de 2018.

Getty Images Lamine Yamal y Lionel Messi, dos 10 del Barcelona.

aSi la historia de Messi y Yamal como ídolo y discípulo en el Barcelona es interesante, la relación de maestro y alumo de los dos técnicos de las selecciones finalistas es única.

En 2017, el actual entrenador argentino realizó un curso para avanzar en sus conocimientos sobre la dirección técnica tras haber dejado su uniforme de jugador dos años antes.

Allí en Las Rozas, la sede de la Real Federación Española de Fútbol, uno de sus profesores fue Luis de la Fuente, quien en ese momento era el técnico de la selección sub 19 de España.

Entre ambos nació entonces una amistad y una admiración mutua que dejan de manifiesto en cada declaración a la prensa.

Curiosamente, además del afecto, comparten un dato muy poco común entre técnicos de selecciones nacionales: ninguno ha dirigido un club a nivel profesional.

Otro aspecto particular de Scaloni es que él no vive en Argentina sino en España, un dato que no dejó de causar ruido en la prensa argentina en sus primeros pasos como entrenador de la selección mayor.

La residencia oficial del técnico argentino está en Mallorca, de donde es oriunda su esposa, Elisa Montero.

Los jugadores que vistieron la otra camiseta

Según el portal deportivo español Marca, nueve jugadores nacidos en Argentina vistieron La Roja: Alfredo di Stéfano, Héctor Rial, Juan Carlos Touriño, Óscar Valdez, Roberto Juan Martínez, Rubén Cano, Juan Carlos Heredia, Juan Antonio Pizzi y Mariano Pernía.

Dos de ellos se destacan por sobre los demás, uno por ser el único en haber vestido la camiseta de ambas selecciones (Di Stéfano) y el otro por haberle convertido un gol a su país de origen (Pizzi).

"La saeta" Di Stéfano, estrella del Real Madrid, jugó seis partidos para la selección argentina y 31 para la española, tras asumir esta nacionalidad en 1956. Esto fue posible porque el reglamento de entonces permitía cambiar de combinado nacional.

Con Argentina obtuvo en 1947 la Copa América (en ese momento llamada Copa Sudamericana) y con España viajó al Mundial de 1962 en Chile, pero no pudo jugar ningún partido por una lesión muscular.

Pizzi, quien brilló en el Tenerife, Valencia, Barcelona y Villarreal, fue escogido por la selección europea para jugar la Eurocopa de 1996 y el Mundial de 1998.

En total disputó 22 partidos con España y marcó ocho goles, uno de los cuales fue contra Argentina en el amistoso del 20 de septiembre de 1995.

Getty Images Alfredo di Stéfano con cinco copas de Europa obtenidas con el Real Madrid.

Por su parte, el medio digital Bolavip en Argentina indica que no hay muchos antecedentes de jugadores nacidos en España que hayan jugado para la Albiceleste.

No obstante, esto ha cambiado en los últimos años con el esfuerzo de la AFA por reclutar hijos de argentinos en el exterior.

En la primera mitad del siglo pasado destaca Pedro Suárez, un español que llegó incluso a jugar con Argentina en el Mundial de Uruguay de 1930. Otro que vistió la celeste y blanca por aquellos años fue Manuel de Saá.

Pero este domingo, en la final, será Argentina la que tenga un jugador nacido en España.

Nicolás Paz, una de las promesas del equipo sudamericano e hijo de otro internacional argentino (Pablo Paz, quien jugó el Mundial de 1998), nació en Santa Cruz de Tenerife.

Por eso, más allá de las estadísticas, los invictos y los palmarés, el vínculo de España y Argentina tiene raíces profundas y numerosos capítulos.

Este domingo sumará uno nuevo en la final en un Mundial, donde por primera vez se enfrentarán dos "enemigos íntimos" como ese disco de Fito Paéz y Joaquín Sabina.

Allí el español cantaba:

He llorado en Venecia. Me he perdido en Manhattan. He crecido en La Habana. He sido un paria en Parí­s. México me atormenta. Buenos Aires me mata. Pero siempre hay un tren que desemboca en Madrid...

Y el argentino respondía:

En Buenos Aires falta guita, pero sobran corazones condenados a latir. En Buenos Aires amanezco, resucito. Me defiendo a gritos, quiero ser feliz...

BBC

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FUENTE: BBC