Alemania: Angela Merkel vuelve a la CDU y crecen las especulaciones

Angela Merkel asistirá el 20 de febrero como invitada de honor y se quedará hasta la elección del presidente partidario, un gesto que reavivó rumores sobre un rol institucional.

En Stuttgart, la vuelta de Angela Merkel a un congreso de la CDU reactivó la interna conservadora.

Ser canciller en Alemania no es sencillo: es un cargo con peso propio en Berlín y, muchas veces, con impacto directo en el rumbo europeo. En ese escenario, Angela Merkel sigue siendo la figura que marca la vara del siglo XXI, incluso después de dejar el poder en 2021.

Esa influencia volvió al centro de la escena por un hecho concreto. La oficina de Angela Merkel informó que la exjefa de Gobierno “aceptó la invitación” para asistir el 20 de febrero al congreso federal de la CDU en Stuttgart y que participará como invitada de honor durante la primera jornada, hasta la elección del presidente del partido inclusive. La conducción conservadora también ratificó su presencia.

El movimiento no es menor: será la primera vez desde que dejó el cargo que Merkel vuelve a un congreso federal del partido. El anuncio fue leído como una sorpresa dentro de la CDU porque Angela Merkel venía sosteniendo distancia con estos encuentros: rechazó las invitaciones a los congresos federales de 2022 y 2024, y su última presencia física había sido en 2019, en Leipzig. En 2021, además, el congreso se hizo en formato digital por la pandemia.

Angela Merkel. Foto: EFE La presencia de Angela Merkel como invitada de honor vuelve a poner su figura en el centro del debate político alemán. EFE La reaparición llega, además, en un momento sensible para la interna conservadora. En Stuttgart, Friedrich Merz buscará ser reelegido como presidente de la CDU y los medios alemanes remarcan que su relación con Angela Merkel está "zerrüttet" (deteriorada), atravesada por diferencias políticas y críticas públicas previas.

¿Vuelve Angela Merkel? Por ahora, lo único que está confirmado es su presencia en Stuttgart: Angela Merkel asistirá al congreso federal de la CDU como invitada de honor y permanecerá, al menos, hasta la elección de la conducción partidaria. Ese dato —informado por su oficina y ratificado por el partido— es el punto firme detrás de su regreso a un escenario que no pisaba desde hace años.