Financial Times reveló que el grupo Wagner volvió a moverse en Europa, ahora con reclutadores
Según el Financial Times, reclutadores asociados al grupo ruso Wagner fueron reutilizados para captar europeos vulnerables y ejecutar actos violentos.
El Financial Times (FT) informó este lunes, en base a fuentes de inteligencia occidentales, que una parte del aparato de reclutamiento ligado al grupo Wagner se convirtió en una de las principales vías para organizar sabotajes atribuidos al Kremlin dentro de Europa.
De acuerdo con esas fuentes, aunque el estatus actual de Wagner sigue siendo incierto, los especialistas que antes se enfocaban en convencer a jóvenes rusos para ir a combatir a Ucrania ahora tendrían una nueva misión: captar a europeos en situación económica vulnerable para cometer actos de violencia en territorio de la OTAN.
La incógnita sobre el futuro del grupo se arrastra desde junio de 2023, cuando una rebelión fallida contra la cúpula del Ejército ruso derivó en una represión y, meses después, en la muerte de su fundador, Yevgeny Prigozhin. Aun así, el FT sostiene que estructuras del Estado ruso estarían aprovechando capacidades ya instaladas.
En ese marco, el Financial Times cita a un funcionario de inteligencia occidental que atribuye a la agencia de inteligencia militar rusa (GRU) el uso de “talento disponible” de la red Wagner. El mismo reporte agrega que tanto el GRU como el servicio de inteligencia nacional ruso (FSB) intensificaron la búsqueda de posibles agentes en Europa para “sembrar el caos”.
El diario británico plantea que, durante los últimos dos años, el Kremlin amplió una campaña de sabotaje en distintos países europeos con el objetivo de debilitar la determinación de las potencias occidentales en su apoyo a Ucrania y, al mismo tiempo, alentar el malestar social.
Siempre según el Financial Times, funcionarios de inteligencia europeos consideran que la red Wagner resultó una herramienta “particularmente eficaz”, aunque rudimentaria, para esos fines. Entre las acciones señaladas aparecen ataques incendiarios contra vehículos vinculados a políticos y contra depósitos que almacenaban ayuda destinada a Ucrania.
Las fuentes citadas por el FT describen un patrón: los reclutados suelen moverse por dinero y, con frecuencia, pertenecen a sectores marginados. En contraste, el FSB habría tendido a apoyarse en redes criminales y de diáspora cultivadas en el exterior, un método que —según el reporte— habría tenido menos eficacia para reclutar de forma masiva. Wagner, además, ya contaba con una presencia fuerte en redes sociales orientada a públicos rusos, un activo que hoy sería reutilizado en esta nueva etapa.