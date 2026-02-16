Financial Times reveló que el grupo Wagner volvió a moverse en Europa, ahora con reclutadores

En un informe citado por el Financial Times, fuentes de inteligencia describen reclutamiento de europeos vulnerables para acciones violentas.

El Financial Times (FT) informó este lunes, en base a fuentes de inteligencia occidentales, que una parte del aparato de reclutamiento ligado al grupo Wagner se convirtió en una de las principales vías para organizar sabotajes atribuidos al Kremlin dentro de Europa.

De acuerdo con esas fuentes, aunque el estatus actual de Wagner sigue siendo incierto, los especialistas que antes se enfocaban en convencer a jóvenes rusos para ir a combatir a Ucrania ahora tendrían una nueva misión: captar a europeos en situación económica vulnerable para cometer actos de violencia en territorio de la OTAN.

La incógnita sobre el futuro del grupo se arrastra desde junio de 2023, cuando una rebelión fallida contra la cúpula del Ejército ruso derivó en una represión y, meses después, en la muerte de su fundador, Yevgeny Prigozhin. Aun así, el FT sostiene que estructuras del Estado ruso estarían aprovechando capacidades ya instaladas.

tropas rusas Wagner Soldado mercenario del Grupo Wagner. Foto: Dpa. El Grupo Wagner opera en África y actualmente en Ucrania, no obstante funcionarios occidentales consultados por el Financial Times señalan que hay planes para expandirse por Europa con el fin de sabotaje. DPA En ese marco, el Financial Times cita a un funcionario de inteligencia occidental que atribuye a la agencia de inteligencia militar rusa (GRU) el uso de “talento disponible” de la red Wagner. El mismo reporte agrega que tanto el GRU como el servicio de inteligencia nacional ruso (FSB) intensificaron la búsqueda de posibles agentes en Europa para “sembrar el caos”.

El diario británico plantea que, durante los últimos dos años, el Kremlin amplió una campaña de sabotaje en distintos países europeos con el objetivo de debilitar la determinación de las potencias occidentales en su apoyo a Ucrania y, al mismo tiempo, alentar el malestar social.