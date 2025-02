Uno de los hombres clave de las finanzas del mundo es DJ y tiene más de 250 mil seguidores en Spotify

David Solomon, director ejecutivo de Goldman Sachs, ha desarrollado una exitosa carrera en la música electrónica bajo el nombre artístico de DJ D-Sol. Con más de 262.000 oyentes mensuales en Spotify, ha logrado posicionarse en la escena musical sin descuidar su rol en uno de los bancos de inversión más influyentes del mundo.

Uno de sus mayores éxitos es un remix del clásico “I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me)”, de Whitney Houston, que ha superado los 12 millones de reproducciones en la plataforma de streaming. A lo largo de su trayectoria como DJ, ha participado en importantes festivales y eventos de música electrónica.

En 2018, Solomon fundó Payback Records, un sello discográfico con un propósito benéfico. Todas las ganancias generadas por la compañía se destinan a diversas causas sociales, reforzando su compromiso con la filantropía.

A pesar de sus responsabilidades al frente de Goldman Sachs, Solomon mantuvo su faceta artística con presentaciones en vivo y el lanzamiento de nuevas producciones. Su incursión en la música electrónica le ha permitido combinar dos mundos aparentemente opuestos: el de las altas finanzas y la industria del entretenimiento.