Donald Trump no descarta el uso de la fuerza militar ni económica para incorporar Groenlandia y el canal de Panamá

Este martes, Donald Trump dio una conferencia de prensa en Palm Beach donde declaró que no descartaba la posibilidad de utilizar la acción militar para conseguir que Estados Unidos obtenga el control de Groenlandia y del Canal de Panamá. También, proyectó la idea de anexar a Canadá como un estado y aseguró que cambiarán el nombre del Golfo de México por el de Golfo de Estados Unidos.

Una vez que el presidente electo dio inicio a la ronda de preguntas, un periodista le consultó si podía asegurar al mundo que no usaría coerción militar o económica en su intento de controlar Groenlandia y el Canal de Panamá. "No, no puedo asegurar ninguna de las dos. Lo que sí puedo decir es que los necesitamos para la seguridad económica", respondió Trump.

Donald Trump continua con su agenda expansionista

Canal de Panamá

"El Canal de Panamá es vital para nuestro país. Está siendo controlado por China, y nosotros le dimos el Canal de Panamá a Panamá, no a China. Ellos abusaron de ese regalo, el cual nunca se tendría que haber hecho, por cierto", aseguró Trump.

Si bien el presidente de Panamá, José Mulino, declaró que no respondería a Trump hasta que él sea presidente, lo cual ocurrirá el 20 de enero, el canciller panameño, Javier Martínez-Acha, leyó un comunicado oficial donde afirmaba que "la soberanía de nuestro canal no es negociable y es parte de nuestra historia de lucha y una conquista irreversible” y que "las únicas manos que controlan el canal son panameñas y así seguirá siendo".

Groenlandia

Por otro lado, Trump manifestó que "necesitamos a Groenlandia por propósitos de seguridad nacional. Si Dinamarca tiene algún derecho, debería renunciar a él. Yo estoy hablando de proteger el Mundo Libre. Si miras afuera, hay barcos de China y Rusia por todos lados. No vamos a permitir que eso pase".

A modo de respuesta, la Primer Ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, en una entrevista a la cadena TV 2, aseguró que "Groenlandia no está en venta" y que "pertenece a los groenlandeses". Por su parte, el primer ministro groenlandés, Mute Egede, ya advirtió la semana pasada que la isla "no está en venta y nunca lo estará".

El primer ministro groenlandés advirtió que la isla "no está en venta y nunca lo estará".

Canadá

Posteriormente, le preguntaron si también estaba considerando utilizar fuerza militar para anexar y adquirir Canadá, a lo que contestó que, en ese caso, emplearía "fuerza económica". "Estamos gastando cientos de billones por año para protegerlo, estamos gastando cientos de billones por año para ocuparnos de Canadá. Llamé a Trudeau y le dije '¿qué pasaría si nosotros no los subsidiaramos?' y él dijo 'Canadá se disolvería'. Le pregunté '¿por qué lo estamos haciendo?' y me dijo 'realmente no lo sé'. Yo sí puedo contestar: lo estamos haciendo por hábito. Y eso está bien si sos un Estado, pero si sos otro país no", explicó Trump.

Justin Trudeau, Primer Ministro de Canadá, usó su cuenta de X para contestar los dichos de Trump: "Jamás, pero jamás, Canadá formará parte de los Estados Unidos. Los trabajadores y las comunidades de ambos países se benefician de que seamos el mayor socio comercial y de seguridad el uno para el otro".

Posteo del Primer Ministro canadiense en su cuenta de X.

Golfo de México

Por otro lado, el presidente electo anunció que cambiarán el nombre del Golfo de México por el de Golfo de Estados Unidos. "Que hermoso nombre, y es apropiado. Y México tiene que parar de dejar entrar a millones de personas a nuestro país”, declaró Trump.

En su conferencia de prensa diaria, Claudia Sheinbaum, presidenta de México, preguntó "¿Por qué no lo llamamos ‘América mexicana’? Suena bien, ¿verdad?”. “Obviamente, el nombre de golfo de México es reconocido por las Naciones Unidas”, dijo.