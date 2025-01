Por qué el rey de Dinamarca cambió el escudo de armas del país en medio de la polémica por la insistencia de Trump de comprar Groenlandia

Desde 1819, el escudo de armas de la Casa Real danesa ha sido cambiado cuatro veces: en 1903, 1948, 1972 y 2024.

Ninguna de las tres primeras modificaciones, sin embargo, provocó la controversia que causó el último cambio.

El rey danés, Federico X, soberano de Dinamarca y los territorios autónomos de las islas Feroe y Groenlandia, sorprendió a algunos historidades en diciembre de 2024 cuando decidió mostrar de forma más destacada en el escudo a estos dos territorios.

Durante 500 años, el escudo de armas danés - que se utiliza en documentos oficiales y sellos y cuyos elementos datan del siglo XII- presentó tres coronas, el símbolo de la Unión de Kalmar, entre Dinamarca, Noruega y Suecia, que se gobernó desde Dinamarca entre 1397 y 1523.

Pero en la versión actualizada, las coronas fueron eliminadas y reemplazadas por figuras de un oso polar y un carnero más prominentes que antes, para simbolizar a Groenlandia y las Islas Feroe respectivamente.

Según el comunicado de la Casa Real emitido en diciembre, "el Rey desea, mediante modificaciones al escudo de armas real establecido en 1972, crear un escudo de armas real contemporáneo que refleje los territorios autónomos y tenga en cuentra la historia y la tradición heráldica".

Algunos historiadores, sin embargo, han visto el cambio como una reprimenda a Donald Trump.

A la izq. el antiguo escudo de armas real danés establecido por resolución real del 5 de julio de 1972. A la der. el nuevo escudo de armas real danés establecido por resolución real del 20 de diciembre de 2024. Foto. Casa Real de Dinamarca.

Durante su primer mandato como presidente, Trump expresó su interés en comprar la isla ártica, algo que de inmediato fue rechazado por los líderes de Groenlandia.

Pero el mes pasado, el presidente electo reiteró su deseo de que Estados Unidos compre el territorio danés.

"Para efectos de seguridad nacional y libertad en todo el mundo, Estados Unidos de América considera que la propiedad y el control de Groenlandia son una necesidad absoluta", escribió Trump en su plataforma de Truth Social.

El primer ministro de Groenlandia, Mute Egede, respondió a Trump diciendo: "no estamos a la venta y no estaremos a la venta".

Este martes el hijo de Trump, Donald Trump Jr., llegó al territorio en lo que, según informó la agencia Reuters, era "una visita privada para grabar material para un podcast".

El hijo mayor de Trump desempeñó un papel clave durante la campaña electoral estadounidense de 2024, apareciendo con frecuencia en mítines y en los medios de comunicación.

El gobierno danés no dijo mucho sobre la visita del hijo del presidente electo, subrayando que no era un viaje oficial.

"Hemos tomado nota de la visita prevista de Donald Trump Jr a Groenlandia. Como no se trata de una visita oficial de Estados Unidos, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Dinamarca no tiene más comentarios sobre la visita", le dijo el ministerio a la BBC.

El lunes el presidente electo Trump confirmó el viaje de su hijo en Truth Social.

Indicó que Don Jr y "varios representantes" viajarían a Groenlandia "para visitar algunas de las zonas y lugares de interés más magníficos".

Trump añadió que Groenlandia y su gente "se beneficiarán enormemente si y cuando se convierta en parte de nuestra nación".

"La protegeremos y la apreciaremos de un mundo exterior muy cruel", escribió. "¡Hagamos a Groenlandia grandiosa otra vez!". Donald Trump Jr jugó un papel destacado en la campaña presidencial de su padre. Foto: Getty Images.

El propio Donald Trump Jr, confirmó su visita en su podcast Triggered.

"No, no voy a comprar Groenlandia", dijo, y explicó que le encantaba Groenlandia y que estaba volando hacia allí en el jet privado de su padre, el llamado Trump Force One.

Importancia estratégica de Groenlandia

Con una población de 57.000 habitantes, Groenlandia tiene una amplia autonomía, pero su economía depende en gran medida de los subsidios de Copenhague.

Cabe destacar que el territorio alberga una gran instalación espacial estadounidense. Y es de importancia estratégica para Estados Unidos porque se encuentra en la ruta más corta entre América del Norte y Europa.

Y además, el territorio autónomo danés posee importantes reservas minerales.

Horas después de la última intervención del presidente electo estadounidense, el gobierno danés anunció un enorme aumento del gasto en defensa para Groenlandia.

El rey Federico aprovechó su discurso de Año Nuevo para decir que el Reino de Dinamarca estaba unido "hasta Groenlandia" y añadió que "pertenecemos juntos".

Pero el primer ministro de Groenlandia también utilizó su propio discurso de Año Nuevo para impulsar la independencia de Dinamarca, diciendo que la isla debe liberarse de "las ataduras del colonialismo". La base espacial Pituffik de Groenlandia, antes llamada base aérea Thule, es propiedad de Estados Unidos. Foto: AFP.

Algunos creen que, con su nuevo escudo, el rey está dejando en claro su intención de mantener el territorio dentro del reino de Dinamarca.

El experto en cuestiones reales de Dinamarca, Lars Hovbakke Sørensen, cree que los cambios reflejan el interés personal del rey por el Ártico, pero también envían un mensaje al mundo.

"(El rey) está muy interesado en la parte del Atlántico Norte del reino y tiene un gran amor por ambas áreas", le dijo Sørensen al canal danés TV2.

"Es importante señalar, desde el lado danés, que Groenlandia y las Islas Feroe son parte del reino danés y que esto no está sujeto a discusión. Así es como se debe marcar", agregó.

Pero el experto también recordó que no es la primera vez que un soberano danés utiliza el escudo de armas para marcar su asenso al trono.

Sørensen señaló que "existe una larga tradición histórica de aprovechar el cambio de trono para limpiar los elementos que adornan el escudo de armas real".

El rey Federico IX eliminó el halcón islandés en 1948, explicó, y la reina Margarita hizo lo mismo en 1972, cuando eliminó los símbolos de cinco zonas diferentes de Alemania que ya no formaban parte de Dinamarca.

Esta vez fueron descartadas las tres coronas que simbolizaban la unificacíon de los reinos nórdicos.