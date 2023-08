Javier Milei sorprende en España: sus fans ya hablan del fin del peronismo

Los argentinos que emigran y residen en España que apoyan al ultraliberal Javier Milei creen que si consigue llegar a la presidencia de Argentina en los comicios del 20 de octubre sería el "puntapié" para acabar con "décadas de peronismo".

El pasado domingo, Milei, líder del espacio político La Libertad Avanza, se impuso al resto de candidatos en las elecciones primarias en el país sudamericano, que funcionan como una especie de “encuesta” para saber los aspirantes favoritos, con un 30,04 % de los votos.

Un porcentaje que será mayor en los comicios generales, según Agustín Roel Piccone, de 32 años y dos residiendo en España, quien cree que queda un “largo camino por recorrer” para enderezar Argentina, sacar a la gente de la pobreza, exterminar la inflación y bajar impuestos.

"Y en la medida en que el programa (de Milei) surta efectos positivos, más lejano quedará el fantasma del kirchnerismo", señaló a EFE.

Por su parte, la argentina Mónica Perez, de 52 años, que también llegó a España hace dos años, no cree que los resultados de primarias fueran un “voto castigo” como sucedió en las pasadas, sino que se busca un “verdadero cambio”.

“Tengo claro que no va a ser pronto, porque las cosas no se definen de la noche a la mañana, pero creo que esto por lo menos nos ayuda a ver el panorama con algo más de luz”, indicó a EFE.

Sobre las propuestas más conservadoras del partido de Milei, como la posible derogación del aborto o del matrimonio igualitario, opina que, con la crisis económica actual, no son “cosas prioritarias” y además no siente un futuro Gobierno ultraliberal fuera a ser “tan extremo”, sino que simplemente regulará derechos.

El problema de la inseguridad

Cristián Cueli, de 43 años, que apenas lleva en España un mes y medio, prefiere que la próxima presidencia de Argentina la ocupe Patricia Bullrich, ministra de seguridad durante el Gobierno de Mauricio Macri y candidata por la coalición opositora Juntos por el Cambio.

“Me gusta Bullrich porque sabe que el real problema, más allá de la economía, es la inseguridad y que es la razón principal por la que la gente se está yendo hoy en día”, afirma Cueli, quién trabajó en su país en la Policía Federal.

“En cuanto a Milei -precisa- no me disgusta, pero no lo veo como una opción, porque no creo que sea posible aplicar lo que dice, ya que esto generaría un estallido social o una guerra interna”.

Para él, en una posible segunda vuelta entre Bullrich y Milei ganaría la primera opción, porque no cree que ningún votante del peronismo se decantara por el economista ultraliberal al que consideran “extrema derecha”.

La debacle del peronismo

La apuesta por la continuidad del peronismo en el poder la mantiene Daniel Mansilla, de 57 años, quien considera que en las elecciones generales debería haber un mayor protagonismo de la actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y sus allegados.

"Pero esto ya es de público conocimiento que no sucederá, así como un milagro que logre bajar la inflación”, subrayó.

Mansilla, que reside en España desde hace más de seis años, cree que el mayor problema del presidente actual, Alberto Fernández, es que no mantuvo un diálogo y mejor comunicación con la población, a pesar de que hizo muchas cosas positivas.

“El peronismo ya tiene su ciclo cumplido como partido político, también que ha sido una derrota histórica, pero creo que su ideología debe seguir teniéndose en cuenta”, matizó.

Sobre los candidatos favoritos, Mansilla considera que Milei no tiene “aparato político” para gobernar y que descuidará a los más vulnerables haciéndoles pasar “muy malos tiempos”, mientras que Bullrich se dedicará a “rifar el país” e imponer un “cuasi terror”.

Video: polémicas declaraciones de Milei

Lucía Alegrete, Efe.