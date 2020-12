Coronavirus: Chile aprobó el uso de la vacuna de Pfizer

Un comité de expertos del Instituto de Salud Pública (ISP) de Chile aprobó hoy, de forma unánime, la autorización para el "uso de forma excepcional de emergencia" de la vacuna desarrollada por el laboratorio Pfizer para combatir el coronavirus.



De esta forma, el país se convierte en el primero de Sudamérica en autorizar su uso, cuando la enfermedad ya produjo cerca de 16.000 vidas y acumula más de 576.000 contagios.



"Esta comisión de expertos se pronuncia favorablemente a la solicitud de autorización de uso excepcional por urgencia sanitaria solicitada para la vacuna BNT 162B2 presentada por Laboratorio Pfizer", dijo Carolina Weinstein, miembro del grupo de expertos.



El director del ISP, Heriberto García, manifestó que la aprobación de aplicación de la vacuna será masiva y "no por grupos de riesgo".





Durante la votación, se aprobó también que el rango etario de personas que recibirán las primeras dosis, sea a partir de los 16 años, y no a los 18 como se anticipaba, apoyándose en la evidencia científica aportada por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de los Estados Unidos, donde ya fue aprobada al igual que en el Reino Unido.



Sin embargo, el panel de expertos advirtió que se trata de una aprobación por uso excepcional y no de un estudio clínico, a diferencia de las pruebas que se están realizando en el país, con ensayos clínicos en fase 3, de vacunas desarrolladas por AstraZeneca, Janssen de Johnson & Johnson y Sinovac.



Asimismo, los miembros del comité dieron a conocer que los riesgos eventuales tras la aplicación de la vacuna, considerando la experiencia internacional, podrían ser fiebre, dolor al momento del pinchazo y leves dolores de cabeza, entre otros.



Le fecha estimada para iniciar las vacunaciones sería el 27 de diciembre, pero aún no ha sido confirmada oficialmente.



Pese al entusiasmo demostrado hoy por el comité de expertos, esta mañana se divulgaron los resultados de una encuesta realizada por Pulso Ciudadano de Activa Research, donde destaca que el 24,2 % de la población chilena asegura que no se vacunaría contra el coronavirus cuando las dosis estén disponibles en el país.





En la mañana, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció la entrega de un bono de ayuda económica para las familias chilenas, con motivo de las fiestas navideñas y la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus.



El denominado bono Covid Navidad suma 25.000 pesos chilenos (cerca de 34 dólares) por cada miembro o integrante de las familias y, además, se incrementa a 55.000 pesos (aproximadamente 75 dólares) por cada familiar para aquellas comunas que estuvieron en cuarentena durante la última semana de noviembre, beneficiando a más de 3,3 millones de hogares en Chile, y a más de 8,2 millones de chilenos y chilenas.



Según el informe del Ministerio de Salud, Chile presentó 1.402 nuevos casos confirmados y 10 fallecidos por coronavirus en las últimas 24 horas, elevando los totales a 576.731 y 15.959, respectivamente.



De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), Chile es el sexto país de América Latina con mayor cantidad de casos confirmados.



El país alcanzó su pico de 6.000 contagios y 200 muertes diarias entre mayo y junio, cuando además el sistema hospitalario registró una ocupación de camas superior al 90% en la Región Metropolitana.



Chile vive un Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe desde el 18 de marzo de este año, por un período de 90 días que fue prorrogado en tres ocasiones, por la misma duración, implicando medidas de confinamiento como cuarentenas por zonas y toques de queda.