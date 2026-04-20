La historia de la leoncita mendocina que levantó la Copa Panamericana en Chile

La deportista mendocina quedó a un paso del Mundial, no bajó los brazos y hoy es campeona con Las Leoncitas: la historia soñada de Luciana Peralta en Chile.

A veces el deporte da revancha. Y cuando llega, se disfruta el doble. La historia de Luciana Peralta tiene ese condimento especial: el de haber estado tan cerca… y hoy estar adentro, siendo protagonista. Desde junio del año pasado, la mendocina forma parte del proceso de Leoncitas.

Ya había vivido el golpe de quedarse en el último corte antes del Mundial anterior, una experiencia que marca, pero que también forma. Porque ahí entendió lo que significa competir al máximo nivel… y quedarse en la puerta. Lejos de caerse, volvió más fuerte. Siguió trabajando, insistiendo, creciendo. Y hoy, ese esfuerzo tiene recompensa: es parte del plantel campeón de la Copa Panamericana junior, un torneo donde Argentina dominó de principio a fin y se quedó con el título tras vencer a Estados Unidos en la final.

Luciana Peralta Leoncita

La historia de la leoncita mendocina Pero lo de Peralta no es solo presencia. Fue protagonista. Aportó goles, rendimiento y se consolidó como una pieza importante dentro de un equipo que no solo ganó, sino que arrasó en el continente y además aseguró su lugar en el próximo Mundial.

Su historia resume algo que muchas veces no se ve: el proceso. El tiempo. La resiliencia. Pasar de quedarse afuera a levantar un título continental.