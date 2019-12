Murió un hombre en otra jornada de protestas en Chile

Un hombre murió electrocutado este viernes en el marco de las movilizaciones registradas en la Plaza Baquedano de la capital del país, Santiago, según confirmó el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) del país.



"Se informa del ingreso de una persona fallecida en el contexto de una manifestación en Plaza Italia", comunicó el organismo a través de su cuenta de Twitter, donde pidió que el suceso "se esclarezca lo más rápido posible".



El fallecido, de 40 años, estaba huyendo de la actuación policial durante la manifestación cuando, por razones aún desconocidas, cayó a una fosa que tenía cables y agua, según recogió el diario local 'La Tercera'.



Carabineros de Chile dispersaron este viernes una nueva movilización en la Plaza Baquedano en la que se han producido enfrentamientos aislados entre el cuerpo policial y los manifestantes.



Desde Carabineros señalaron que "se realizarán despliegues diferenciados conforme a la demanda que se pueda generar y dependiendo del nivel de convocatoria", informó 'La Tercera'. "El objetivo es aumentar los niveles de vigilancia y prevención", agregó el cuerpo.



Por su parte, el intendente metropolitano de Santiago de Chile, Felipe Guevara, aseguró este viernes que los operativos policiales son, por ley, "de exclusiva prerrogativa de Carabineros".



En este contexto, apoyó "su labor cuando se realiza con apego a las normas y protocolos" y condenó "con fuerza" que se produzcan "excesos", según especificó mediante su cuenta de Twitter.



Además, afirmó que "jamás" ha negado una autorización a una marcha. "Hemos buscando la manera de conciliar el derecho a manifestarse con la autorización que debe solicitarse cuando se realizan convocatorias", ha precisado. "Tengo firme compromiso con los Derechos Humanos y condeno los excesos y la violencia", aseveró Guevara.



Sin embargo, el intendente criticó que no se ha recibido "ninguna solicitud" para realizar una manifestación en Plaza Baquedano, lo que "dificulta el resguardo de las personas".



"Le pedí a Carabineros el máximo compromiso con el resguardo de las personas que se manifiesten en paz y les he solicitado el mayor esfuerzo para cautelar la seguridad de los ciudadanos, apegándose a los protocolos y las normas que rigen a las fuerzas de orden y al país", concluyó.



CASI 4.000 HERIDOS



El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile ha cifrado en 3.557 el total de las personas heridas en las movilizaciones que se registran en el país desde el 18 de octubre.



Un total de 359 personas han resultado heridas en los ojos, 336 han sufrido lesión o trauma y 23 el estallido o pérdida del órgano, según los datos, que proceden de diagnósticos médicos "iniciales", precisó el INDH.



Por otro lado, 2.040 personas fueron heridas con disparos. Por disparos de bala, 51 personas; de balín, 185; por perdigones, 1.605; y por proyectiles no identificados, 199 personas. Asimismo, 223 personas han resultado heridas por el uso de gases lacrimógenos.



Además, el balance del INDH especificó el total de "vulneraciones" que han denunciado los manifestantes, que han cifrado en 1.496. De estas, 207 son por violencia sexual; 392 por torturas y "otros tratos crueles"; 853 por uso excesivo de la fuerza durante la detención; y 44 corresponden a "otras vulneraciones".



En este contexto, un juzgado de Santiago decretó este viernes prisión preventiva para seis integrantes del Cuerpo de Carabineros acusados de delitos de tortura y abuso sexual contra un estudiante de medicina de la Universidad Católica, que fue detenido durante el toque de queda impuesto por el Gobierno de Sebastián Piñera en la noche del 21 de octubre.



LAS PROTESTAS EN CHILE



Las protestas en Chile cumplieron ya más de dos meses, después de que la ciudadanía decidiera salir a las calles ante la cuarta subida del precio del metro. A ellos se sumaron colectivos que a su vez reivindicaban mejoras sociales y laborales, así como a nivel educativo y de salud.



Pese a que han bajado su intensidad frente a los primeros días, donde se produjeron 20 muertos y miles de heridos y detenidos tras los enfrentamientos con los Carabineros, las acciones en la calle persisten, generando cierres temporales de estaciones metro y retrasos en el transporte público.



Tras las infructuosas primeras medidas por reprimir las manifestaciones sirviéndose de las fuerzas de seguridad, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, ha intentado ahora contar con el apoyo de las distintas fuerzas políticas del país para reformar la Constitución y dar cabida al mayor número de las reclamaciones de todas las fuerzas sociales y comunitarias.