Por qué los científicos creen que están cerca de resolver el misterio del "Planeta 9" (y cuál es el rol de Chile en esta búsqueda)

Desde que Plutón perdió su estatus de planeta en 2006, nos dijeron que vivimos en un vecindario de ocho planetas. Pero algunos científicos creen que existe un misterioso noveno miembro del Sistema Solar, y podríamos estar a punto de encontrarlo gracias a un telescopio nuevo y muy potente .

Situado en la cima de una montaña en el norte de Chile, el observatorio Vera Rubin comenzó su misión de revolucionar la forma en que vemos el Universo en junio de 2025.

Y una de las cosas que espera arrojar luz es la composición de nuestro propio jardín trasero.

La existencia del Planeta 9 ha sido objeto de mucho interés y desacuerdo entre los científicos desde 2016.

Ese fue el año en que los astrónomos Konstantin Batygin y Michael Brown, del Instituto Tecnológico de California (Caltech) en Estados Unidos, publicaron un artículo argumentando que un planeta con unas 10 veces la masa de la Tierra se encuentra en las afueras del Sistema Solar.

BBC Las órbitas inusuales de seis objetos transneptunianos llevaron a los astrónomos Batygin y Brown a proponer la existencia del Planeta 9 en 2006.

Afirmaron que solo la presencia de un cuerpo celeste masivo podría explicar el comportamiento de un grupo de seis objetos transneptunianos (TNOs) distantes, cuerpos helados que orbitan alrededor del Sol más allá de Neptuno, en una región conocida como el Cinturón de Kuiper.

Estos TNOs dispersos tienen órbitas inusualmente inclinadas y alargadas que sugieren que podrían estar bajo la influencia gravitatoria de un vecino mayor.

"Si no existe el Planeta 9, no tenemos explicaciones para muchos eventos extraños", le dice a la BBC el profesor Brown.

Si no sigues los intrincados giros y vueltas de la astronomía, puede que no notes la ironía aquí: Brown, el principal defensor de un misterioso nuevo cuerpo celeste, es el mismo astrónomo cuyo trabajo fue crucial para descartar un noveno planeta anterior hace dos décadas.

Desde su descubrimiento en 1930, Plutón ha sido el planeta más pequeño y lejano de nuestro Sistema Solar.

NASA Puede que Plutón haya perdido su estatus de planeta, pero sigue siendo el objeto transneptuniano más famoso que conocemos hasta ahora.

Pero en 2005 Brown y dos colegas encontraron Eris, un objeto del tamaño de Plutón que orbita el Sol más allá de Neptuno.

El descubrimiento de Eris influyó fuertemente en la decisión de la Unión Astronómica Internacional (IAU) de cambiar la definición de planeta al año siguiente y expulsar a Plutón de la familia, degradándolo a planeta enano junto con Eris.

Peculiar, tenue y distante

Un gran problema con la idea de otro noveno planeta es que hasta hoy nadie ha hecho un avistamiento confirmado, al menos oficialmente.

Batygin y Brown, por ejemplo, utilizaron modelos informáticos para hacer su afirmación.

Eso se debe en parte a que el Planeta 9, si existe, está realmente lejos de nosotros.

Los astrónomos de Caltech estimaron que se encuentra, en promedio, unas 20 veces más lejos del Sol que Neptuno.

Eso significa que podría tardar hasta 20.000 años terrestres solo para dar una vuelta alrededor del Sol.

Algo tan lejos de nuestra estrella refleja muy poca luz, lo que lo hace increíblemente tenue.

Para complicar las cosas, predijeron que la órbita del Planeta 9 sería muy extraña.

Mientras que los ocho planetas giran alrededor del Sol en órbitas casi circulares y planas, el movimiento del noveno cuerpo celeste sería altamente elíptico e inclinado.

BBC Los ocho planetas conocidos del Sistema Solar orbitan alrededor del Sol en trayectorias casi circulares, todas aproximadamente dentro del mismo plano bidimensional.

Pero las perspectivas de verlo pueden estar a punto de cambiar.

Mientras que potentes instrumentos como el Telescopio Espacial James Webb están diseñados para centrarse en objetivos específicos en lo profundo del espacio, el observatorio Vera Rubin escanea todo el cielo del Hemisferio Sur cada pocas noches.

Equipado con características como la cámara digital más grande jamás fabricada, se espera que catalogue miles de millones de objetos cósmicos durante su misión de 10 años, incluyendo más de 40.000 nuevos TNOs.

"Rubin [puede] encontrar un gran número de objetos en el espacio que son más tenues y más lejanos de lo que jamás hemos podido ver", dice Sarah Greenstreet, astrónoma del observatorio.

"Si el Planeta 9 existe en su tamaño y ubicación hipotéticos... el observatorio Rubin lo encontrará", afirma.

¿Neptuno otra vez?

Brown concuerda con que el observatorio Rubin "o bien encontrará directamente el Planeta 9 o hallará pruebas irrefutables de que existe o no".

Si existe, cree que podría ser detectado en uno o dos años, marcando un hito monumental.

"¡El Planeta 9 sería el quinto más grande de nuestro Sistema Solar y el primero encontrado en 180 años!", exclama.

El astrónomo se refiere al descubrimiento formal de Neptuno en 1846.

Corbis via Getty Images El gigante de hielo Neptuno es actualmente el planeta más externo de nuestro Sistema Solar. Orbita el Sol unas 30 veces más lejos que la Tierra.

La existencia de Neptuno había sido predicha después de que los astrónomos observaran irregularidades en la órbita de su vecino, Urano.

Los cálculos fueron luego utilizados por el astrónomo alemán Johann Gottfried Galle para localizar Neptuno en el cielo.

Pero más tarde se descubrió que Neptuno ya había sido observado en 1612 por Galileo Galilei, aunque no identificado como un planeta, porque su movimiento relativo a las estrellas era demasiado lento y sutil para los telescopios de la época.

¿Podría pasar lo mismo con el Planeta 9?

La profesora asistente Malena Rice, astrofísica planetaria de la Universidad de Yale, sospecha que podría ser así.

"No estoy convencida de que el Planeta 9 esté solo en nuestros datos. Tenemos que buscar con atención", dice.

Común en otros lugares

En abril del año pasado, un equipo de científicos de Taiwán, Japón y Australia quizás hizo exactamente eso.

Analizó estudios del cielo desde dos telescopios espaciales infrarrojos, lanzados en 1983 y 2006 respectivamente, y encontró un par de puntos tenues coincidentes que podrían representar un planeta desconocido moviéndose a lo largo de esos 23 años.

Los hallazgos han sido recibidos con escepticismo por algunos astrónomos. Incluso el propio equipo de investigación es cauteloso.

"Es demasiado pronto para decir que nuestro estudio es un descubrimiento del Planeta [9]", admite Terry Phan, autor principal de la Universidad Nacional Tsing Hua de Taiwán.

Prefiere considerarlo un hallazgo de "un posible candidato al Planeta [9]".

Anadolu via Getty Images Se espera que el observatorio Vera Rubin en Chile resuelva el debate sobre el Planeta 9 en los próximos años.

Pero ahí está la cuestión: la existencia del Planeta 9 no sería un shock para astrónomos como Rice.

Se predice que el planeta hipotético será más grande que la Tierra pero más pequeño que Neptuno, y Rice dice que este es el tamaño de planeta más común en otros sistemas.

"Vemos este tipo de planeta alrededor de algo así como la mitad de otras estrellas, y no tenemos uno dentro del Sistema Solar", afirma.

Si no es un planeta, ¿qué hay ahí?

Los detractores de la hipótesis del Planeta 9 han planteado argumentos que van desde errores de observación en el análisis de Batygin y Brown hasta nuestra historia previa con un planeta misterioso: un teórico tirón del Planeta X sobre Urano fue propuesto a principios del siglo XX pero luego fue desestimado.

Otro argumento que alimenta el escepticismo es el descubrimiento, en 2023, de Ammonite, un objeto transneptuniano cuya órbita no coincide con los seis TNOs analizados originalmente por Batygin y Brown.

Nasa, Esa and M Brown (Caltech) El planeta enano Sedna, descubierto en 2003, es uno de los seis objetos transneptunianos cuya órbita inusual se ha relacionado con la posible presencia de un Planeta 9.

También existe una teoría competidora presentada por un equipo de astrofísicos del Centro de Investigación Jülich, en Alemania.

En 2025, realizaron simulaciones por computador que sugirieron que un paso cercano de una estrella masiva hace miles de millones de años podría haber causado un caos gravitatorio que alteró las órbitas de los TNOs.

"No diría que el Planeta 9 no puede existir", admite la profesora Susanne Pfalzner, que dirigió el estudio. "Pero la probabilidad es baja."

Greenstreet afirma que las pruebas de este planeta adicional "han ido disminuyendo en los últimos años".

Pero aunque las imágenes de Rubin no revelen el Planeta 9, ella es optimista sobre lo que podrían descubrir en su lugar.

"Hay una vasta región del Sistema Solar exterior que aún está mayormente inexplorada... quién sabe qué más podría estar acechando allí", dice.

"Con cada pregunta que respondemos, siempre hay nuevas preguntas que hacemos".

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

FUENTE: BBC