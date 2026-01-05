Tostadas de tinga frías: receta mexicana ideal para días calurosos
Prepara esta receta paso a paso de tostadas de tinga frías, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión de una auténtica comida mexicana.
Esta receta de tostadas de tinga frías es ideal para el verano, ya que combina sabores intensos con una presentación fresca y ligera. Es una opción práctica, deliciosa y perfecta para preparar con anticipación, disfrutar en días calurosos y compartir en reuniones familiares o comidas informales al aire libre.
Te Podría Interesar
Ingredientes para unas tostadas de tinga perfectas
Rinde 12 tostadas.
- 2 pechugas de pollo cocidas y deshebradas (500 g).
- 4 tomates rojos medianos (600 g).
- 1/2 cebolla blanca (100 g).
- 2 dientes de ajo.
- 2 chiles chipotles adobados.
- 2 cucharadas de aceite vegetal.
- Sal al gusto.
- Pimienta al gusto.
- 12 tostadas de maíz.
- 1 taza de lechuga finamente picada.
- 1/2 taza de crema.
- 1/2 taza de queso fresco desmoronado.
- Aguacate en rebanadas (opcional).
Paso a paso ¡muy fácil!
1- Licúa los tomates, la cebolla, el ajo y los chiles chipotles hasta obtener una salsa homogénea.
2- Calienta el aceite en una sartén y sofríe la salsa durante 10 minutos hasta que espese ligeramente.
3- Agrega el pollo deshebrado, salpimienta y cocina 5 minutos más, mezclando bien.
4- Retira del fuego y deja enfriar completamente; refrigera al menos 30 minutos.
5- Para servir, coloca la tinga fría sobre las tostadas.
6- Añade lechuga, crema, queso fresco y aguacate al gusto.
De la cocina a la mesa
Esta receta de tostadas de tinga frías es una alternativa refrescante y deliciosa para el verano, sin perder el sabor tradicional mexicano. Servir la tinga fría realza su textura y permite disfrutarla sin sensación pesada, ideal para climas cálidos. Además, es una preparación versátil que puede adaptarse con pollo, res o incluso versiones vegetarianas. Su facilidad de elaboración la convierte en una excelente opción para comidas rápidas, eventos o reuniones. Acompañadas con bebidas frescas y guarniciones ligeras, estas tostadas demuestran que la cocina tradicional también puede ser práctica, moderna y perfecta para cualquier ocasión. ¡A disfrutar!