Tostadas de tinga frías: receta mexicana ideal para días calurosos

Esta receta de tostadas de tinga frías es ideal para el verano, ya que combina sabores intensos con una presentación fresca y ligera. Es una opción práctica, deliciosa y perfecta para preparar con anticipación, disfrutar en días calurosos y compartir en reuniones familiares o comidas informales al aire libre.

Adaptar la receta en versión fría la hace ideal para el verano y comidas al aire libre.

Adaptar la receta en versión fría la hace ideal para el verano y comidas al aire libre.

1- Licúa los tomates , la cebolla , el ajo y los chiles chipotles hasta obtener una salsa homogénea.

2- Calienta el aceite en una sartén y sofríe la salsa durante 10 minutos hasta que espese ligeramente.

3- Agrega el pollo deshebrado, salpimienta y cocina 5 minutos más, mezclando bien.

4- Retira del fuego y deja enfriar completamente; refrigera al menos 30 minutos.

5- Para servir, coloca la tinga fría sobre las tostadas.

6- Añade lechuga, crema, queso fresco y aguacate al gusto.

La receta de tinga nació como un platillo económico y rendidor en la cocina mexicana. La receta de tinga nació como un platillo económico y rendidor en la cocina mexicana. The half jalapeño

De la cocina a la mesa

Esta receta de tostadas de tinga frías es una alternativa refrescante y deliciosa para el verano, sin perder el sabor tradicional mexicano. Servir la tinga fría realza su textura y permite disfrutarla sin sensación pesada, ideal para climas cálidos. Además, es una preparación versátil que puede adaptarse con pollo, res o incluso versiones vegetarianas. Su facilidad de elaboración la convierte en una excelente opción para comidas rápidas, eventos o reuniones. Acompañadas con bebidas frescas y guarniciones ligeras, estas tostadas demuestran que la cocina tradicional también puede ser práctica, moderna y perfecta para cualquier ocasión. ¡A disfrutar!