Cómo hacer tamales de elote perfectos: receta tradicional paso a paso

Esta receta de tamales de elote destaca por su sabor dulce, textura suave y aroma a maíz tierno, ideal para disfrutar en cualquier momento.

Estos tamales de elote se ganarán tu corazón
Esta receta de tamales de elote es un clásico de la cocina mexicana, apreciado por su sabor dulce y su textura suave. Preparados con granos de maíz tierno, estos tamales destacan por su aroma y sencillez. Sin dudas, esta opción es ideal para desayunos, meriendas o celebraciones tradicionales. ¡A cocinar!

Tradicionalmente, esta receta se elabora durante la temporada de cosecha del elote.
Ingredientes (rinde 12 tamales)

  • Elotes tiernos desgranados: 6 unidades (aprox. 4 tazas)

  • Harina de maíz: ½ taza

  • Azúcar: ¾ taza

  • Manteca de cerdo o mantequilla: 150 g

  • Leche: ½ taza

  • Polvo para hornear: 1 cucharadita

  • Sal: 1 pizca

  • Hojas de maíz secas: 12 a 14 unidades

  • Crema o leche condensada: opcional, para servir

Paso a paso para lograr tamales de elote deliciosos

  • Remoja las hojas de maíz en agua caliente hasta que estén suaves.

  • Licúa los granos de elote con la leche hasta obtener una mezcla espesa.

  • Bate la manteca o mantequilla hasta que esté cremosa.

  • Incorpora el azúcar y continúa batiendo.

  • Agrega la mezcla de elote, la harina de maíz, el polvo para hornear y la pizca de sal.

  • Mezcla hasta obtener una masa homogénea.

  • Coloca una porción de masa en cada hoja de maíz.

  • Cierra los tamales y colócalos en la vaporera.

  • Cocina al vapor durante 1 hora o hasta que estén firmes.

  • Deja reposar 10 minutos antes de servir.

La receta de tamales de elote se prepara principalmente con maíz tierno, a diferencia de otros tamales hechos con masa seca.
De la cocina a la mesa

Los tamales de elote son una de las preparaciones más queridas de la gastronomía mexicana por su sabor natural y su suavidad incomparable. Esta receta resalta la dulzura del maíz tierno sin necesidad de técnicas complejas, logrando un resultado reconfortante y aromático. Son ideales para acompañar con crema, café o chocolate caliente. Además, permiten variaciones sencillas, como añadir canela, queso o leche condensada. Prepararlos en casa es una forma de conectar con las tradiciones rurales y familiares, donde el maíz es protagonista absoluto. ¡A disfrutar!

