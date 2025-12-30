Cómo hacer tamales de elote perfectos: receta tradicional paso a paso

Esta receta de tamales de elote es un clásico de la cocina mexicana, apreciado por su sabor dulce y su textura suave. Preparados con granos de maíz tierno, estos tamales destacan por su aroma y sencillez. Sin dudas, esta opción es ideal para desayunos, meriendas o celebraciones tradicionales. ¡A cocinar!

Tradicionalmente, esta receta se elaboraba durante la temporada de cosecha del elote ¿lo sabías?

Tradicionalmente, esta receta se elabora durante la temporada de cosecha del elote.

Cocina al vapor durante 1 hora o hasta que estén firmes.

Agrega la mezcla de elote, la harina de maíz, el polvo para hornear y la pizca de sal.

Licúa los granos de elote con la leche hasta obtener una mezcla espesa.

Remoja las hojas de maíz en agua caliente hasta que estén suaves.

La receta de tamales de elote se prepara principalmente con maíz tierno, a diferencia de otros tamales hechos con masa seca. La receta de tamales de elote se prepara principalmente con maíz tierno, a diferencia de otros tamales hechos con masa seca. Shutterstock

De la cocina a la mesa

Los tamales de elote son una de las preparaciones más queridas de la gastronomía mexicana por su sabor natural y su suavidad incomparable. Esta receta resalta la dulzura del maíz tierno sin necesidad de técnicas complejas, logrando un resultado reconfortante y aromático. Son ideales para acompañar con crema, café o chocolate caliente. Además, permiten variaciones sencillas, como añadir canela, queso o leche condensada. Prepararlos en casa es una forma de conectar con las tradiciones rurales y familiares, donde el maíz es protagonista absoluto. ¡A disfrutar!