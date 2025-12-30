Cómo hacer tamales de elote perfectos: receta tradicional paso a paso
Esta receta de tamales de elote destaca por su sabor dulce, textura suave y aroma a maíz tierno, ideal para disfrutar en cualquier momento.
Esta receta de tamales de elote es un clásico de la cocina mexicana, apreciado por su sabor dulce y su textura suave. Preparados con granos de maíz tierno, estos tamales destacan por su aroma y sencillez. Sin dudas, esta opción es ideal para desayunos, meriendas o celebraciones tradicionales. ¡A cocinar!
Te Podría Interesar
Ingredientes (rinde 12 tamales)
-
Elotes tiernos desgranados: 6 unidades (aprox. 4 tazas)
Harina de maíz: ½ taza
Azúcar: ¾ taza
Manteca de cerdo o mantequilla: 150 g
Leche: ½ taza
Polvo para hornear: 1 cucharadita
Sal: 1 pizca
Hojas de maíz secas: 12 a 14 unidades
Crema o leche condensada: opcional, para servir
Paso a paso para lograr tamales de elote deliciosos
-
Remoja las hojas de maíz en agua caliente hasta que estén suaves.
Licúa los granos de elote con la leche hasta obtener una mezcla espesa.
Bate la manteca o mantequilla hasta que esté cremosa.
Incorpora el azúcar y continúa batiendo.
Agrega la mezcla de elote, la harina de maíz, el polvo para hornear y la pizca de sal.
-
Mezcla hasta obtener una masa homogénea.
Coloca una porción de masa en cada hoja de maíz.
-
Cierra los tamales y colócalos en la vaporera.
Cocina al vapor durante 1 hora o hasta que estén firmes.
Deja reposar 10 minutos antes de servir.
De la cocina a la mesa
Los tamales de elote son una de las preparaciones más queridas de la gastronomía mexicana por su sabor natural y su suavidad incomparable. Esta receta resalta la dulzura del maíz tierno sin necesidad de técnicas complejas, logrando un resultado reconfortante y aromático. Son ideales para acompañar con crema, café o chocolate caliente. Además, permiten variaciones sencillas, como añadir canela, queso o leche condensada. Prepararlos en casa es una forma de conectar con las tradiciones rurales y familiares, donde el maíz es protagonista absoluto. ¡A disfrutar!