Cómo hacer tamales oaxaqueños perfectos: receta mexicana paso a paso
Prepara esta receta paso a paso de tamales oaxaqueños, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión de una auténtica comida mexicana.
Esta receta de tamales oaxaqueños es una de las más representativas de la gastronomía mexicana. Se distingue por su cocción en hoja de plátano y su relleno lleno de sabor. Este platillo tradicional combina cultura, aroma y textura en una delicia ideal para celebraciones, reuniones familiares y fechas especiales. ¡A cocinar!
Ingredientes (rinde 12 tamales)
Masa de maíz nixtamalizada: 1 kg
Mantequilla de cerdo: 250 g
Caldo de pollo: 2 tazas
Sal: 1 cucharada
Pollo cocido y deshebrado: 600 g
Mole negro o rojo oaxaqueño: 500 g
Hojas de plátano: 12 a 14 piezas
Aceite vegetal: 1 cucharada
Cebolla: ½ unidad (para el mole)
Ajo: 1 diente (para el mole)
Paso a paso para preparar tamales deliciosos
Bate la mantequilla hasta que esté suave y esponjosa.
Incorpora la masa de maíz poco a poco, mezclando bien.
Agrega el caldo de pollo y la sal, hasta obtener una masa suave y manejable.
Calienta ligeramente las hojas de plátano para que sean flexibles.
Sofríe el mole con un poco de aceite, cebolla y ajo; cocina hasta que espese.
Sobre cada hoja de plátano, coloca una porción de masa y extiéndela.
Añade pollo deshebrado y una cucharada generosa de mole.
Envuelve formando paquetes rectangulares y ciérralos bien.
Coloca los tamales en una vaporera y cocina al vapor durante 1 hora y 30 minutos.
Deja reposar 10 minutos antes de servir.
De la cocina a la mesa
Los tamales oaxaqueños representan una de las expresiones más auténticas de la cocina mexicana tradicional. Esta receta destaca por su aroma inconfundible, gracias a la hoja de plátano, y por la intensidad del mole que envuelve el relleno. Su preparación requiere tiempo y dedicación, pero el resultado vale cada esfuerzo. Simbolizan unión y herencia cultural. ¡A disfrutar!