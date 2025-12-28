Presenta:

Cómo hacer tamales oaxaqueños perfectos: receta mexicana paso a paso

Prepara esta receta paso a paso de tamales oaxaqueños, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión de una auténtica comida mexicana.

MDZ México

Esta receta tiene raíces prehispánicas y se ha mantenido casi intacta a lo largo de los siglos.
Shutterstock

Esta receta de tamales oaxaqueños es una de las más representativas de la gastronomía mexicana. Se distingue por su cocción en hoja de plátano y su relleno lleno de sabor. Este platillo tradicional combina cultura, aroma y textura en una delicia ideal para celebraciones, reuniones familiares y fechas especiales. ¡A cocinar!

La receta de tamales oaxaqueños se diferencia por el uso de hoja de plátano en lugar de hoja de maíz.
La receta de tamales oaxaqueños se diferencia por el uso de hoja de plátano en lugar de hoja de maíz.

Ingredientes (rinde 12 tamales)

  • Masa de maíz nixtamalizada: 1 kg

  • Mantequilla de cerdo: 250 g

  • Caldo de pollo: 2 tazas

  • Sal: 1 cucharada

  • Pollo cocido y deshebrado: 600 g

  • Mole negro o rojo oaxaqueño: 500 g

  • Hojas de plátano: 12 a 14 piezas

  • Aceite vegetal: 1 cucharada

  • Cebolla: ½ unidad (para el mole)

  • Ajo: 1 diente (para el mole)

Paso a paso para preparar tamales deliciosos

  • Bate la mantequilla hasta que esté suave y esponjosa.

  • Incorpora la masa de maíz poco a poco, mezclando bien.

  • Agrega el caldo de pollo y la sal, hasta obtener una masa suave y manejable.

  • Calienta ligeramente las hojas de plátano para que sean flexibles.

  • Sofríe el mole con un poco de aceite, cebolla y ajo; cocina hasta que espese.

  • Sobre cada hoja de plátano, coloca una porción de masa y extiéndela.

  • Añade pollo deshebrado y una cucharada generosa de mole.

  • Envuelve formando paquetes rectangulares y ciérralos bien.

  • Coloca los tamales en una vaporera y cocina al vapor durante 1 hora y 30 minutos.

  • Deja reposar 10 minutos antes de servir.

Cada región de Oaxaca adapta la receta según el tipo de mole y el relleno disponible.
Cada región de Oaxaca adapta la receta según el tipo de mole y el relleno disponible.

De la cocina a la mesa

Los tamales oaxaqueños representan una de las expresiones más auténticas de la cocina mexicana tradicional. Esta receta destaca por su aroma inconfundible, gracias a la hoja de plátano, y por la intensidad del mole que envuelve el relleno. Su preparación requiere tiempo y dedicación, pero el resultado vale cada esfuerzo. Simbolizan unión y herencia cultural. ¡A disfrutar!

