Listo en 5 minutos: receta de paté de atún rápido y delicioso
Práctica y sabrosa, esta receta de paté de atún casero es perfecta para untar tostadas, crackers o armar sándwiches sin complicarse.
Cuando necesitás algo rápido, rico y rendidor para una picada, esta receta de paté de atún es un gol asegurado. Se prepara en minutos, no requiere cocción y usa ingredientes que solemos tener en casa. Ideal para untar, rellenar o acompañar, es de esas preparaciones simples que siempre salvan y gustan a todos.
Rinde: 6 porciones
Ingredientes para un paté perfecto
-
2 latas de atún al natural, bien escurridas.
3 cucharadas de queso crema.
2 cucharadas de mayonesa.
1 cucharada de jugo de limón.
1 cucharada de cebolla picada bien chiquita.
Sal a gusto.
Pimienta a gusto.
Perejil picado (opcional).
Paso a paso ¡muy fácil!
1. Escurrí muy bien el atún y colocalo en un bowl.
2. Desmenuzalo con un tenedor hasta que quede suelto y parejo.
3. Agregá el queso crema y la mayonesa. Mezclá hasta lograr una textura cremosa.
4. Sumá el jugo de limón y la cebolla picada bien fina.
5. Condimentá con sal y pimienta a gusto y mezclá nuevamente hasta integrar todos los ingredientes.
6. Probá y ajustá la sazón si hace falta. Si te gusta, incorporá un poco de perejil picado para darle frescura.
7. Llevá a la heladera al menos 20 minutos antes de servir para que tome más sabor.
Esta receta es que el paté de atún se popularizó como opción económica y rendidora para reuniones improvisadas. Se conserva en la heladera hasta 3 días en un recipiente hermético. Servilo frío, acompañado de tostadas, galletitas saladas o como relleno de sándwiches de miga. ¡Probalo y nos contás!.