Listo en 5 minutos: receta de paté de atún rápido y delicioso

Práctica y sabrosa, esta receta de paté de atún casero es perfecta para untar tostadas, crackers o armar sándwiches sin complicarse.

Candela Spann

Tentador y práctico: receta de paté de atún para cualquier ocasión.

Tentador y práctico: receta de paté de atún para cualquier ocasión.

Cuando necesitás algo rápido, rico y rendidor para una picada, esta receta de paté de atún es un gol asegurado. Se prepara en minutos, no requiere cocción y usa ingredientes que solemos tener en casa. Ideal para untar, rellenar o acompañar, es de esas preparaciones simples que siempre salvan y gustan a todos.

Rinde: 6 porciones

Ingredientes para un paté perfecto

  • 2 latas de atún al natural, bien escurridas.

  • 3 cucharadas de queso crema.

  • 2 cucharadas de mayonesa.

  • 1 cucharada de jugo de limón.

  • 1 cucharada de cebolla picada bien chiquita.

  • Sal a gusto.

  • Pimienta a gusto.

  • Perejil picado (opcional).

Untalo donde más te guste
La receta mejora su sabor si se deja reposar unos minutos en frío.

Paso a paso ¡muy fácil!

1. Escurrí muy bien el atún y colocalo en un bowl.

2. Desmenuzalo con un tenedor hasta que quede suelto y parejo.

3. Agregá el queso crema y la mayonesa. Mezclá hasta lograr una textura cremosa.

4. Sumá el jugo de limón y la cebolla picada bien fina.

5. Condimentá con sal y pimienta a gusto y mezclá nuevamente hasta integrar todos los ingredientes.

6. Probá y ajustá la sazón si hace falta. Si te gusta, incorporá un poco de perejil picado para darle frescura.

7. Llevá a la heladera al menos 20 minutos antes de servir para que tome más sabor.

Práctico y lleno de sabor
Esta receta nació como una forma práctica de aprovechar latas de atún.

Esta receta es que el paté de atún se popularizó como opción económica y rendidora para reuniones improvisadas. Se conserva en la heladera hasta 3 días en un recipiente hermético. Servilo frío, acompañado de tostadas, galletitas saladas o como relleno de sándwiches de miga. ¡Probalo y nos contás!.

