Receta de sándwich de berenjena asada: una opción fresca y liviana para el verano
Una recetal vegetal y fresca que lleva berenjena asada y queso en un sándwich simple, perfecto para comidas livianas.
Este sándwich es una alternativa fresca, perfecta para el verano. La receta es sencilla y lleva berenjena asada, lo que le da esa textura y sabor, mientras que el queso le suma cremosidad sin volverlo pesado. Se puede comer frío o apenas tibio, lo que lo vuelve práctico, y funciona tanto en pan clásico como en pan integral. Así que... ¡manos a la obra!
Ingredientes
1 berenjena
Pan tipo pebete o integral
Queso fresco o port salut
Aceite de oliva
Sal y pimienta
Paso a paso de la receta
Cortá la berenjena en rodajas.
Pincelalas con aceite y sal.
Cocinalas en plancha o sartén hasta dorar.
Armá el sándwich con berenjena y queso.
Condimentá con pimienta y serví. ¡Y listo!