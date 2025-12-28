Receta de sándwich de berenjena asada: una opción fresca y liviana para el verano

Este sándwich es una alternativa fresca, perfecta para el verano. La receta es sencilla y lleva berenjena asada, lo que le da esa textura y sabor, mientras que el queso le suma cremosidad sin volverlo pesado. Se puede comer frío o apenas tibio, lo que lo vuelve práctico, y funciona tanto en pan clásico como en pan integral. Así que... ¡manos a la obra!