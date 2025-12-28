Presenta:

Estilo

|

Receta

Receta de sándwich de berenjena asada: una opción fresca y liviana para el verano

Una recetal vegetal y fresca que lleva berenjena asada y queso en un sándwich simple, perfecto para comidas livianas.

MDZ Estilo

Cómo hacer sándwich de berenjena: una receta fácil, fresca y sin carne.

Cómo hacer sándwich de berenjena: una receta fácil, fresca y sin carne.

Este sándwich es una alternativa fresca, perfecta para el verano. La receta es sencilla y lleva berenjena asada, lo que le da esa textura y sabor, mientras que el queso le suma cremosidad sin volverlo pesado. Se puede comer frío o apenas tibio, lo que lo vuelve práctico, y funciona tanto en pan clásico como en pan integral. Así que... ¡manos a la obra!

Ingredientes

  • 1 berenjena

  • Pan tipo pebete o integral

  • Queso fresco o port salut

  • Aceite de oliva

  • Sal y pimienta

bocadillo-de-berenjenas-con-pollo-y-queso_version_1652869332
Ideal para quienes buscan alternativas livianas.

Ideal para quienes buscan alternativas livianas.

Paso a paso de la receta

  1. Cortá la berenjena en rodajas.

  2. Pincelalas con aceite y sal.

  3. Cocinalas en plancha o sartén hasta dorar.

  4. Armá el sándwich con berenjena y queso.

  5. Condimentá con pimienta y serví. ¡Y listo!

Te Podría Interesar

Archivado en

Notas Relacionadas