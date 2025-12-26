Comida express: receta de arroz con atún
Esta receta de arroz con atún es rápida, rendidora y económica, ideal para resolver una comida sin complicarse.
Esta receta de arroz con atún es un verdadero salvavidas de la cocina diaria. Simple, económica y rendidora, se prepara con ingredientes básicos que casi siempre hay en casa. Ideal para el tupper, para resolver un almuerzo rápido o una cena liviana, es de esos platos sin vueltas que siempre cumplen y se adaptan a todo.
Rinde: 4 porciones abundantes
Ingredientes para un arroz con atún perfecto
2 tazas de arroz largo fino.
4 tazas de agua.
2 latas de atún al natural o en aceite.
2 cucharadas de aceite.
Sal y pimienta, a gusto.
Perejil picado (opcional).
Jugo de limón (opcional).
Paso a paso ¡muy fácil!
1. Llevá una olla con el agua al fuego y cociná el arroz
2. Agregá sal al agua y cociná a fuego medio hasta que el arroz esté tierno y haya absorbido el líquido.
3. Apagá el fuego y dejá reposar 5 minutos.
5. Desmenuzá el atún y escurrilo bien.
6. Agregá el atún al arroz ya cocido.
7. Mezclá con cuidado para no aplastar el grano.
8. Condimentá con pimienta, perejil y un chorrito de limón si te gusta.
9. Serví caliente o dejá enfriar para una versión tipo ensalada.
El arroz con atún es una receta muy popular en comedores y viandas por su equilibrio entre precio, sabor y valor nutritivo. Se puede adaptar sumando huevo duro, choclo o arvejas. Para conservarlo, guardalo en un recipiente hermético en la heladera hasta 3 días. También es ideal para preparar con anticipación y llevar al trabajo o a la facu, sin perder sabor ni textura.