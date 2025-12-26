Presenta:

Tendencias

|

Receta

Comida express: receta de arroz con atún

Esta receta de arroz con atún es rápida, rendidora y económica, ideal para resolver una comida sin complicarse.

Candela Spann

Con pocos ingredientes: receta de arroz con atún.

Con pocos ingredientes: receta de arroz con atún.

Shutterstock

Esta receta de arroz con atún es un verdadero salvavidas de la cocina diaria. Simple, económica y rendidora, se prepara con ingredientes básicos que casi siempre hay en casa. Ideal para el tupper, para resolver un almuerzo rápido o una cena liviana, es de esos platos sin vueltas que siempre cumplen y se adaptan a todo.

Rinde: 4 porciones abundantes

Te Podría Interesar

Ingredientes para un arroz con atún perfecto

  • 2 tazas de arroz largo fino.

  • 4 tazas de agua.

  • 2 latas de atún al natural o en aceite.

  • 2 cucharadas de aceite.

  • Sal y pimienta, a gusto.

  • Perejil picado (opcional).

  • Jugo de limón (opcional).

Un aderezo que combina a la perfección es la mayonesa
El atún aporta proteína y vuelve a la receta más completa.

El atún aporta proteína y vuelve a la receta más completa.

Paso a paso ¡muy fácil!

1. Llevá una olla con el agua al fuego y cociná el arroz

2. Agregá sal al agua y cociná a fuego medio hasta que el arroz esté tierno y haya absorbido el líquido.

3. Apagá el fuego y dejá reposar 5 minutos.

5. Desmenuzá el atún y escurrilo bien.

6. Agregá el atún al arroz ya cocido.

7. Mezclá con cuidado para no aplastar el grano.

8. Condimentá con pimienta, perejil y un chorrito de limón si te gusta.

9. Serví caliente o dejá enfriar para una versión tipo ensalada.

Ideal para los días de calor
En esta receta, el arroz del día anterior queda incluso mejor.

En esta receta, el arroz del día anterior queda incluso mejor.

El arroz con atún es una receta muy popular en comedores y viandas por su equilibrio entre precio, sabor y valor nutritivo. Se puede adaptar sumando huevo duro, choclo o arvejas. Para conservarlo, guardalo en un recipiente hermético en la heladera hasta 3 días. También es ideal para preparar con anticipación y llevar al trabajo o a la facu, sin perder sabor ni textura.

Archivado en

Notas Relacionadas