Comida express: receta de arroz con atún

Esta receta de arroz con atún es rápida, rendidora y económica, ideal para resolver una comida sin complicarse.

Con pocos ingredientes: receta de arroz con atún.

Esta receta de arroz con atún es un verdadero salvavidas de la cocina diaria. Simple, económica y rendidora, se prepara con ingredientes básicos que casi siempre hay en casa. Ideal para el tupper, para resolver un almuerzo rápido o una cena liviana, es de esos platos sin vueltas que siempre cumplen y se adaptan a todo.

Rinde: 4 porciones abundantes

Ingredientes para un arroz con atún perfecto 2 tazas de arroz largo fino.

4 tazas de agua.

2 latas de atún al natural o en aceite.

2 cucharadas de aceite.

Sal y pimienta, a gusto.

Perejil picado (opcional).

Jugo de limón (opcional). Un aderezo que combina a la perfección es la mayonesa El atún aporta proteína y vuelve a la receta más completa. Shutterstock Paso a paso ¡muy fácil! 1. Llevá una olla con el agua al fuego y cociná el arroz

2. Agregá sal al agua y cociná a fuego medio hasta que el arroz esté tierno y haya absorbido el líquido.

3. Apagá el fuego y dejá reposar 5 minutos.