Presenta:

México

|

Receta

Buñuelos mexicanos tradicionales: receta crujiente ideal para navidad

Prepara esta receta paso a paso de buñuelos mexicanos, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión de una auténtica comida mexicana.

MDZ México

La receta original se preparaba en celebraciones religiosas y ferias populares.

La receta original se preparaba en celebraciones religiosas y ferias populares.

Shutterstock

Esta receta de buñuelos mexicanos es un clásico indispensable en la navidad, especialmente en celebraciones familiares. Crujientes, dorados y aromáticos, estos dulces tradicionales acompañan momentos especiales alrededor de la mesa. Preparar esta receta es una forma deliciosa de conservar las tradiciones y compartir sabores que evocan alegría y convivencia.

Te Podría Interesar

Esta receta tiene raíces coloniales y ha pasado de generación en generación como símbolo festivo.
Esta receta tiene ra&iacute;ces coloniales y ha pasado de generaci&oacute;n en generaci&oacute;n como s&iacute;mbolo festivo.

Esta receta tiene raíces coloniales y ha pasado de generación en generación como símbolo festivo.

Ingredientes para unos buñuelos perfectos

Rinde 8 porciones.

  • 500 g de harina de trigo.
  • 1 cucharadita de sal.
  • 1 cucharada de azúcar.
  • 1 cucharadita de polvo para hornear.
  • 2 cucharadas de manteca vegetal o mantequilla.
  • 250 ml de agua tibia.
  • Aceite vegetal suficiente para freír.
  • 250 g de piloncillo.
  • 1 raja de canela.
  • 250 ml de agua.

Paso a paso ¡muy fácil!

1- En un recipiente grande mezcla la harina, sal, azúcar y polvo para hornear.

2- Agrega la manteca y mezcla hasta obtener una textura arenosa.

3- Incorpora poco a poco el agua tibia hasta formar una masa suave y manejable.

4- Amasa durante 5 minutos, cubre y deja reposar 30 minutos.

5- Divide la masa en porciones pequeñas y estíralas en discos muy delgados.

6- Calienta el aceite y fríe los discos hasta que estén dorados y crujientes.

7- Para el jarabe, hierve el agua con el piloncillo y la canela hasta espesar ligeramente.

8- Sirve los buñuelos bañados con el jarabe caliente.

Cada familia adapta la receta según su región, manteniendo siempre su esencia tradicional.
Cada familia adapta la receta seg&uacute;n su regi&oacute;n, manteniendo siempre su esencia tradicional.

Cada familia adapta la receta según su región, manteniendo siempre su esencia tradicional.

De la cocina a la mesa

Esta receta de buñuelos mexicanos es una verdadera joya de la gastronomía tradicional, especialmente durante la navidad. Su textura crujiente y el contraste con el jarabe dulce los convierten en un postre irresistible. Además, es una preparación que invita a participar a toda la familia, desde estirar la masa hasta servirlos recién fritos. Esta receta no solo satisface el paladar, sino que también fortalece los lazos familiares y mantiene vivas las costumbres que pasan de generación en generación. Disfrutarlos es celebrar la tradición, el sabor y la unión en cada bocado. ¡A disfrutar!

Archivado en

Notas Relacionadas