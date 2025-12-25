Buñuelos mexicanos tradicionales: receta crujiente ideal para navidad

Esta receta de buñuelos mexicanos es un clásico indispensable en la navidad , especialmente en celebraciones familiares. Crujientes, dorados y aromáticos, estos dulces tradicionales acompañan momentos especiales alrededor de la mesa. Preparar esta receta es una forma deliciosa de conservar las tradiciones y compartir sabores que evocan alegría y convivencia.

Esta receta tiene raíces coloniales y ha pasado de generación en generación como símbolo festivo.

1- En un recipiente grande mezcla la harina, sal, azúcar y polvo para hornear .

2- Agrega la manteca y mezcla hasta obtener una textura arenosa.

3- Incorpora poco a poco el agua tibia hasta formar una masa suave y manejable.

4- Amasa durante 5 minutos, cubre y deja reposar 30 minutos.

5- Divide la masa en porciones pequeñas y estíralas en discos muy delgados.

6- Calienta el aceite y fríe los discos hasta que estén dorados y crujientes.

7- Para el jarabe, hierve el agua con el piloncillo y la canela hasta espesar ligeramente.

8- Sirve los buñuelos bañados con el jarabe caliente.

Cada familia adapta la receta según su región, manteniendo siempre su esencia tradicional. Shutterstock

De la cocina a la mesa

Esta receta de buñuelos mexicanos es una verdadera joya de la gastronomía tradicional, especialmente durante la navidad. Su textura crujiente y el contraste con el jarabe dulce los convierten en un postre irresistible. Además, es una preparación que invita a participar a toda la familia, desde estirar la masa hasta servirlos recién fritos. Esta receta no solo satisface el paladar, sino que también fortalece los lazos familiares y mantiene vivas las costumbres que pasan de generación en generación. Disfrutarlos es celebrar la tradición, el sabor y la unión en cada bocado. ¡A disfrutar!