Temor por un acuerdo que el Gobierno argentino hará con China en las próximas semanas

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, y el de China, Xi Jinping, firmarán un acuerdo para la venta a gran escala de carne de cerdos al país asiático. Buscan duplicar las exportaciones argentinas de porcinos, que se criarán en granjas de nuestro país con inversiones chinas. Sobre esto habló el analista internacional Diego Guelar.

Este acuerdo contempla inversiones hasta por US$ 3.500 millones y busca construir 25 granjas y frigoríficos en Argentina para la cría de cerdos. "Estas inversiones beneficiaran la producción y la exportación porcina de Argentina. Pisando fuerte en el mercado exterior”, según Guelar.

Lo último en cuanto a negociaciones ocurrieron durante el 2019. Se realizó un protocolo para exportar a China y un acuerdo sanitario muy importante, el más estrecho que tiene el país asiático en el mundo. “Luego hubo permanentes anuncios de situaciones que han pasado, como si fueran noticias abstractas sin sujetos activos que participen y en el medio una disputa con veganos en contra de estos acuerdos de venta porcina con China”.

Según Guelar, es un tema que no ha avanzado, teniendo como máximo 5 millones de stock de cerdo, que es muy bajo, cuando -a su criterio- deberíamos tener 50 millones y una política del sector porcino, ya que "tiene una capacidad reproductiva enorme". A su vez un nivel productivo excelente por parte de los productores. "Argentina tiene un futuro muy importante en la exportación de este producto".

“Para que haya acuerdo tiene que haber compañías, el Estado chino no va a invertir si los empresarios argentinos no hacen la inversión. Además, por ahora China está apuntada en recuperar su mercado interno no en inversiones exteriores”, declaró el analista.

Aclarando que es mucho más sustentable que la producción de vacas, incluso es una industria sofisticada casi un laboratorio. “Hay un mito de que el cerdo está en un chiquero, ahora se ha modificado con medidas de higienes que garantizan su excelencia sin contaminar ni el aire ni el agua, después está la discusión del vegano por el tema de que están en contra del consumo de carne. Pero hay que destacar en términos de producción de carne, es la más amistosa del medio ambiente y en cuestiones sanitarias del animal”, concluyó.