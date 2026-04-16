Histórico regreso: Argentina tendrá presencia oficial en la Fórmula 4 italiana

El Automóvil Club Argentino oficializó su regreso al automovilismo internacional al integrarse como parte de un equipo en la Fórmula 4 italiana junto a Alpha 54 Racing, en una iniciativa que cuenta con el respaldo de YPF y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

El anuncio, que será formalizado en una conferencia prevista para el 20 de abril donde se dará a conocer el nombre de los dos jóvenes pilotos que formarán parte del proyecto, representa un hito para la entidad, que retoma su presencia en el ámbito europeo tras más de cinco décadas.

Desde la organización resumieron el alcance del proyecto con un mensaje contundente: "No es un anuncio, es un regreso. Argentina vuelve a las pistas internacionales oficialmente. El Automóvil Club Argentino presenta el equipo oficial de Fórmula 4 italiana junto a Alpha 54 Racing, BA Ciudad e YPF. Un nuevo capítulo en la proyección internacional de talento argentino”.

El Automóvil Club Argentino vuelve a tener presencia oficial en el automovilismo europeo tras más de cinco décadas.

El regreso del ACA al plano internacional se da luego de que se descartara el desarrollo de una Fórmula 4 en Argentina, una iniciativa que buscaba establecer una base local para la formación de pilotos, pero el principal obstáculo fue económico. Aunque existía un esquema de financiamiento para adquirir los autos, los costos de mantenimiento y reposición de piezas hicieron inviable sostener la categoría.

Componentes como una parrilla de suspensión pueden rondar los 8 mil euros, mientras que una trompa supera los 15 mil, cifras que complejizan cualquier proyecto local. Este panorama también se replica en otros países de la región.

alpha 54 racing Alpha 54 Racing será la estructura con la que Argentina volverá a tener presencia oficial en el automovilismo europeo. Instagram @alpha54racing

Una apuesta por el desarrollo en Europa

Ante ese escenario, la estrategia cambió hacia la inserción directa en Europa, mediante la articulación con una estructura ya operativa como Alpha 54 Racing. El respaldo del ACA también tiene un fuerte valor simbólico: la entidad vuelve a involucrarse oficialmente en un proyecto internacional tras más de medio siglo, retomando un camino que tuvo como uno de sus grandes exponentes a Carlos Reutemann en sus inicios en la Fórmula 2 europea durante la década del 70.

El contexto actual también favorece esta decisión. El impacto de Franco Colapinto en la Fórmula 1 generó un aumento en el interés por competir en el exterior y multiplicó las solicitudes de licencias internacionales.

El equipo, impulsado por Nicolás Bianco y Gregorio Mandrini tras su paso por la máxima categoría, ya se encuentra en plena preparación para afrontar la temporada 2026, con base en Faenza, dentro del “Motor Valley” italiano.

El debut está previsto para el 10 de mayo en Misano, en lo que marcará el inicio de esta nueva etapa con presencia argentina oficial en el automovilismo europeo.