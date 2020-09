Los Zapp: 20 años viajando por el mundo en un auto modelo 1928

Los Zapp son de esas historias que inspiran a miles de viajeros, un sueño hecho realidad que comenzó en Buenos Aires en enero de 2000 con Hernán Zapp y Candelaria Chovet a bordo de un Graham-Paige de 1928, "su casa, su hogar", con destino el mundo.

Son una de las familias viajeras más reconocidas, es que ellos se animaron a vivir la vida que muchos quisieran vivir. Dejaron todo en su ciudad para recorrer en su automóvil, al inicio de la odisea el plan fue viajar desde Argentina a Alaska durante seis meses. Pero el viaje continuó por veinte años y en el camino sumó a nuevos integrantes, cuatro hijos.

Primero fue la llegada de Pampa (18) en Carolina del Norte (Estados Unidos); tres años más tarde nació Tehue (15) en Capilla del Señor (Buenos Aires); en Toronto (Canadá) nació Paloma (12) y Wallaby (10) en Sidney (Australia).

A través de sus redes sociales y canal de youtube en el cual tienen más de 28 mil suscriptores cuentan en detalle cómo es llevar una vida nómade, ser ciudadanos del mundo, relatan sus experiencias, sus logros y también sus fracasos. En sus videos y publicaciones cuentan que en veinte años ya conocieron 116 países en los cinco continentes, se hospedaron en 2500 casas de familia alrededor del mundo y que para financiar la hazaña vendieron las obras que hacía Candelaria y más tarde se mantuvieron con la venta del libro Atrapa tu Sueño (el cual ha sido traducido a cinco idiomas).

Foto: Cortesía familia Zapp

Candelaria y Hernán decidieron que el mundo fuera la escuela para sus hijos. Ninguno fue al colegio durante el viaje, fueron sus padres quienes se encargaron de educarlos. Cientos de culturas, miles experiencias, varios idiomas y por supuesto los libros, este viaje y esta vida ha sido una escuela para esta familia.

Foto: cortesía familia Zapp

Foto: cortesía familia Zapp

Viajaron a todos lados juntos hasta que el más grande de sus hijos, Pampa, decidió experimentar luego de 17 años lo que es llevar una "vida normal" y ser sedentario. Por eso, se instaló en Pilar (Buenos Aires), para ir a la escuela, tener amigos y una casa como la mayoría de los chicos de su edad.

¿Dónde están ahora los Zapp?, por la pandemia hoy se encuentran en Brasil y se reencontraron en septiembre con Pampa luego de varios meses separados, fue quizás el reto más duro al que se enfrentaron en su largo viaje. "No fue fácil lograr este abrazo durante la pandemia. No fue fácil que Pampa venga desde Argentina. Finalmente estamos juntos y lo más lindo es que no lo logramos solos", expresaron en su cuenta de Facebook.