Una famosa conductora se sinceró y contó el motivo que la llevó a separarse de su pareja

Una conductora sorprendió al revelar la principal razón por la que se separó de su novio y reveló si volvería con él tras lo sucedido.

Una conocida conductora que actualmente se encuentra en canal América decidió sincerarse respecto a su última separación. La figura había decidido blanquear su romance y meses después confirmó el final de la historia de amor mediante un comunicado en redes sociales.

Se trata nada más y nada menos que de Sabrina Rojas, quien estuvo en el programa que Andy Kusnetzoff tiene en Telefe. Allí, la modelo decidió sincerarse sobre su presente amoroso y reveló el motivo que llevó a que la relación con José Chatruc llegara a su final.

La conductora fue contundente respecto al motivo de la separación La conductora dejó en claro que no volvería con ninguna expareja, aunque hizo una excepción con el exfutbolista: "Yo a Pepe no lo considero un ex porque salí cinco meses. Para mi un exnovio tiene que ser un año o año y medio... Para mí califica cuando tenés un tiempo largo, si tuviese que volver con alguno, con José sería con el único que podría".

La conductora se sinceró en Telefe. Captura de video / Telefe. Ante esta declaración, Kusnetzoff le preguntó si hubo un detonante para que terminen su relación y Sabrina dejó en claro que "pasión faltó. No pasión en la cama, en la cotidianeidad, cuando somos muy adultos, a veces te desencontrás y yo sí me pongo de novia, necesito el noviazgo", expresó la conductora sobre el motivo de la separación.

Así comunicó Sabrina Rojas su separación con José Chatruc "Paso por acá para contar que Pepe y yo ya no estamos juntos. Nada sucedió, simplemente hubo una magia que se desvaneció", comenzó escribiendo Sabrina Rojas en su cuenta de Instagram sobre el motivo que llevó a ambos a tomar la decisión.