La confesión de Oscar González Oro sobre la muerte que hoy toma otra dimensión tras su partida

En una entrevista con Luis Novaresio, Oscar Gonzaléz Oro decidió opinar sobre la muerte y su testimonio se viralizó tras la triste noticia.

Oscar González Oro falleció a los 74 años y su partida generó una enorme conmoción. El conductor y periodista se encontraba en Punta del Este y fue justamente encontrado sin vida en su vivienda por la enfermera que se encontraba cuidándolo debido al deterioro en su salud.

El periodista Gustavo Descalzi comentó que "él esperaba el final, pidió un café, se sentó y fue lo último que dijo", expresó el periodista sobre el último instante de Oscar González Oro. Además, aclaró que él se encontraba solo y al cuidado de una persona: "Lamento mucho, era un tipazo y tenía mucho para dar. En el último tiempo lo sentí entregado".

En medio del dolor, se viralizó el momento de la entrevista con Luis Novaresio donde él reflexiona acerca de la muerte: "Creo que esta cáscara que somos, este armazón que somos, se pudre en la tierra o se quema y se tiran las cenizas en algún lado. Pero me parece que hay una energía que son los espíritus, el alma, y yo creo que eso está y lo ves en gente con buena energía y lo ves en gente oscura".

La confesión de Oscar González Oro sobre la muerte Respecto a si él creía en la reencarnación, el "Negro" Oro fue contundente: "Yo ya sé que voy a ser... Voy a ser músico, una estrella". Sin duda alguna, estas declaraciones hoy impactan fuertemente, ya que el periodista dejó este mundo y solo quedan sus análisis, recuerdos y anécdotas.